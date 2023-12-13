Sportsdaily
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Гимнастка из Казахстана к 14 годам стала чемпионкой страны, а потом неожиданно ушла в биатлон: теперь работает фитнесс-тренером🏃‍♀️😍❤️

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Анастасия Макшаева.

Анастасия родом из Усть-Каменогорска. В художественную гимнастику родители привели ее в 4 года.

Девушка быстро стала одной из юных звезд казахстанской гимнастики, но к 14 годам завершила карьеру и ушла в биатлон.

«Папа особо не верил, что в гимнастике есть будущее. Даже попадание в сборную страны его мнения не изменило. Он говорил, что все равно ни зарплаты, ни обеспеченного будущего гимнастика не даст, а в 25 лет я буду списана как старушка. Он считал, что все это я найду в лыжных гонках или биатлоне», – рассказывала Анастасия.

К слову, отец девушки был большим фанатом лыжных гонок и биатлона и сам бывший биатлонист, он всегда мечтал, чтобы дочь тоже реализовала себя в этом виде спорта.

В новом виде спорта Макшаева быстро достигла успехов, становилась призером республиканских соревнований, попадала в молодежную сборную страны. 

Анастасия доросла до звания мастера спорта, но все же завершила карьеру в биатлоне в 2020 году.

Покинув биатлон в 21 год, она открыла себе новую дорогу и переехала в Алматы, здесь красотка преподает пилатес и стретчинг-фитнес.

10 комментариев
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формы огонь, мое почтение
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Вовремя одумалась и бросила спорт.
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жопа норм!
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Преисполнился благодатью, глядя на все это великолепие. Еле удержался, чтобы не замироточить.
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Хорошо, что не на Онлифанс...
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хороший орех и мюсли неплохие
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опять федоровы повылазили
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Наливная!
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Ответ Ivan
жопа норм!
сиськи тоже
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