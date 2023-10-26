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«Это регби, сынок!» Игрок сборной Англии стал героем соцсетей после одного из эпизодов на ЧМ-2023

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Джо Марлер
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Джо Марлер показал, кто есть кто.

Сборная Англии не смогла пробиться в финал, уступив в ЮАР 15:16. В матче принимал и один из самых колоритных игроков ЧМ Джозеф Марлер, видео с участием которого стало вирусным.

Во втором полуфинале Новая Зеландия разгромила Аргентину 44:6. решающий матч ЧМ будет сыгран в субботу в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что во вторник совет World Rugby принял решение расширить Кубок мира по регби. Таким образом следующее мировое первенство 2027 года в Австралии пройдет при участии 24 команд. Такое решение было принято на заседании Совета World Rugby в Париже.

Кубок мира пройдет с 1 октября по 13 ноября. В новом формате будет шесть групп по четыре команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы и четыре лучшие команды с третьего места. На Кубке Мира вводится стадия 1/8 финала.

16 комментариев

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Мэр Чунга-чанги
Ответ Безымянный болельщик
Нехорошо обижать тех, кто меньше тебя.
они еще и толкаются там. совсем бескультурные!
+16
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+15
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Просто Космос
Почему оба не упали и не начали кататься по земле держась за голову?! А. Стоп . Это же не футбол 😹
+15
-1
+14
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9_volk
ну на самом деле в матче малыш Фаф де Клерк - показал "кто есть кто". после его выход игра изменилась.
+9
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+9
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Сергей Федечко
Те, кто как-то абсолютизируют этот эпизод слабо понимают рэгби. Прикол рэгби в том, что такие мелкие вообще нихрена не боятся и все играют как камидзе.
+8
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Аскер Паранук
Фаф лучший! Настоящий бульдог!
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+6
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ТимТалер
Старшеклассник пришел в детский сад ))
+6
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Максим Черкашин
Ответ Просто Космос
Почему оба не упали и не начали кататься по земле держась за голову?! А. Стоп . Это же не футбол 😹
Боже, я помню смотрел матч Англия-Шотландия. Там регбисты к перерыву словно войну прошли. Вывихнутые руки, рассечённые головы. Сразу следом шёл матч Барселона Хетафе и смотрелось это грустно на контрасте с регби.:)))))
+5
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Ёж, которому понятно
Ответ 9_volk
ну на самом деле в матче малыш Фаф де Клерк - показал "кто есть кто". после его выход игра изменилась.
Да, африканский блондинчик хорош
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Безымянный болельщик
Нехорошо обижать тех, кто меньше тебя.
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ahma007
Сколько уже раз Англия об ЮАР спотыкалась😁
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Aleksander Lukaš
Фаф де Клерк тот самый нарывучий школьник
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di Malkovich
Ответ ТимТалер
Старшеклассник пришел в детский сад ))
Это детсадовец заскочил на разборки старшеклассников.
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Scrumhalf
Де Клерку повезло, что Марлер не применил другой свой известный приём))
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Aleksander Lukaš
Ответ Безымянный болельщик
Нехорошо обижать тех, кто меньше тебя.
так он сам на него нарвался
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Alon Raven
Ответ Сергей Федечко
Те, кто как-то абсолютизируют этот эпизод слабо понимают рэгби. Прикол рэгби в том, что такие мелкие вообще нихрена не боятся и все играют как камидзе.
Да все всё понимают. Даже понимают, что этот мелкий очень даже хорошо отыграл, от части за счёт него и вырвали победу.
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М.Горький
Ответ Scrumhalf
Де Клерку повезло, что Марлер не применил другой свой известный приём))
там рост другой, не получилось бы )
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