Джо Марлер показал, кто есть кто.

Сборная Англии не смогла пробиться в финал, уступив в ЮАР 15:16. В матче принимал и один из самых колоритных игроков ЧМ Джозеф Марлер, видео с участием которого стало вирусным.

Во втором полуфинале Новая Зеландия разгромила Аргентину 44:6. решающий матч ЧМ будет сыгран в субботу в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что во вторник совет World Rugby принял решение расширить Кубок мира по регби. Таким образом следующее мировое первенство 2027 года в Австралии пройдет при участии 24 команд. Такое решение было принято на заседании Совета World Rugby в Париже.

Кубок мира пройдет с 1 октября по 13 ноября. В новом формате будет шесть групп по четыре команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы и четыре лучшие команды с третьего места. На Кубке Мира вводится стадия 1/8 финала.