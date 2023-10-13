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Девушка Димитрова – на обложке Yamamay. Ранее снималась Джорджина Родригес

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Мадалина Гойня
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Девушка Григора Димитрова Мадалина Гойня снялась в рекламе бренда Yamamay.

36-летняя румынка также является актрисой и провела лето, принимая участие в фильме-триллере на Мальте.

Madalina Ghenea wore a floral lingerie set for her new ad campaign for Yamamay
Madalina posed with boyfriend Grigor Dimitrov in front of the giant billboard
Romanian actress Madalina has starred in a series on Hollywood films

В свое время она сыграла молодую Софи Лорен, которой сейчас 89 лет, в фильме «Дом Гуччи». Актриса также снялась вместе с бывшей звездой «Сплетниц» Эдом Уэствиком в триллере «Глубокий страх».

Также она сыграла роли в комедии 2019 года «Все, что ты хотел». Ранее Мадалина встречалась с такими звездами, как Леонардо Ди Каприо, Джерард Батлер и Майкл Фассбендер.

У ее нынешнего партнера, теннисной звезды Григора Димитрова, тоже есть ряд бывших гламурных возлюбленных. В начале карьеры Димитров встречался с Марией Шараповой, а с 2015 по 2019 год провел четыре года с Николь Шерзингер.

1 комментарий

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Ivan
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сиськи норм!
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