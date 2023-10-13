Девушка Григора Димитрова Мадалина Гойня снялась в рекламе бренда Yamamay.

36-летняя румынка также является актрисой и провела лето, принимая участие в фильме-триллере на Мальте.

В свое время она сыграла молодую Софи Лорен, которой сейчас 89 лет, в фильме «Дом Гуччи». Актриса также снялась вместе с бывшей звездой «Сплетниц» Эдом Уэствиком в триллере «Глубокий страх».

Также она сыграла роли в комедии 2019 года «Все, что ты хотел». Ранее Мадалина встречалась с такими звездами, как Леонардо Ди Каприо, Джерард Батлер и Майкл Фассбендер.

У ее нынешнего партнера, теннисной звезды Григора Димитрова, тоже есть ряд бывших гламурных возлюбленных. В начале карьеры Димитров встречался с Марией Шараповой, а с 2015 по 2019 год провел четыре года с Николь Шерзингер.