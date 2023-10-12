Из топ-40 до первой теннисистки на обложке Playboy: путь Эшли Эрклроад 🎾

Эшли Эрклроад — бывшая теннисистка, которая после окончания карьеры занялась модельным бизнесом. Девушка подавала большие надежды в спорте, но так их и не оправдала.

Наиболее серьезных успехов в теннисе Эшли добилась в юниорской возрастной категории. В 2001-м выиграла Уимблдон, через год вышла в финал «Ролан Гаррос».

После перехода на взрослый уровень дела у Эшли пошли не лучшим образом. Эшли Эрклроад ни разу за всю свою карьеру не выиграла титул в одиночном разряде, а ее единственный финал состоялся на турнире ASB Classic 2004 года, где она уступила Элени Данилиду, занимавшей на тот момент третье место. Лучший результат Эшли в рейтинге WTA был 39-м.

Несмотря на относительные успехи на корте, за его пределами у Эшли все было хорошо. Она стала первой теннисисткой, попавшей на обложку Playboy. Случилось это в разгар US Open – 2008.

Отчасти это было связано с тем, что спортсменка любила привлекать внимание публики не сколько своей игрой, сколько откровенной формой.

В марте 2009 года Эрклроад родила сына от своего тренера Чака Адамса и вернулась на корт в сезоне-2010, но без особых успехов. В апреле 2011-го Эшли снова ушла в декрет - родила дочь, а в 2012 году объявила о завершении карьеры.

Сейчас Эшли Эрклроад 38 лет, она замужем за Адамсом, воспитывает двоих детей и публикует откровенные кадры в социальных сетях.