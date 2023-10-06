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Кайла Симмонс давно закрепила за собой титул самой красивой волейболистки мира - теперь девушка активно покоряет соцсети

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Очень красивые глаза.

Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла и с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). Ее отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в «Питтсбург Пайрэтс».

26-летняя девушка могла бы и сегодня радовать болельщиков волейбола своей игрой, но экс-волейболистка Университета Маршалла была вынуждена завершить спортивную карьеру по невероятной причине - руководство команды постоянно критиковало девушку откровенные фото в соцсетях.

Кайла с таким давлением не смирилась, завершила карьеру и теперь полностью сосредоточилась на красивых фото - девушка стала инфлюенсером.

16 комментариев

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Безымянный болельщик
Волейболисток с такими бидонами просто не бывает. Очень хочется увидеть ее прыжок во время блока)
+13
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olepon
Она размер лифчика никак не угадает.
+6
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+6
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Мерседес уходит от погони
Так вот как это называется - инфлюенсер! Буду знать.
+2
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+2
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Скаут Селуса
С такими мячами уже должна покорять онлифанс, а то и браzzерс.
+2
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Саркастичный Чел
слово то какое придумали - интервью.....
+1
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morjeus
Ответ Безымянный болельщик
Волейболисток с такими бидонами просто не бывает. Очень хочется увидеть ее прыжок во время блока)
Кажется, она в 2017 или 2018 закончила играть. Могла с тех пор сделать операцию по увеличению.
https://herdzone.com/sports/womens-volleyball/roster/kayla-simmons/4606
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Palex Palex
Похоже я единственный, кто первый раз слышит про эту "волейболистку"...
А вообще под таким постом, наверно, надо оставлять комментарии про ее мячики)
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Fat Boy
Я по фотографиям сразу понял - волейболистка
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AlexZya
Очень одаренная от природы девушка. Если бы она выступала в команде моего города, вид спорта в данном случае не важен, я бы посещал большинство матчей
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Растиньяк
Топ
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Сергей Орлов
Ух..
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Airat Alimov
Р-р-ребята, я женюсь!
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Сергей Найдин
Если бы она оделась, то была бы намного симпатичней!
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lus
А где волейбол?
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BratGoranflo
Ответ Сергей Найдин
Если бы она оделась, то была бы намного симпатичней!
согласен. лошадка - хорошая, фото - вульгарные
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