Кайла Симмонс давно закрепила за собой титул самой красивой волейболистки мира - теперь девушка активно покоряет соцсети
Очень красивые глаза.
Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла и с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). Ее отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в «Питтсбург Пайрэтс».
26-летняя девушка могла бы и сегодня радовать болельщиков волейбола своей игрой, но экс-волейболистка Университета Маршалла была вынуждена завершить спортивную карьеру по невероятной причине - руководство команды постоянно критиковало девушку откровенные фото в соцсетях.
Кайла с таким давлением не смирилась, завершила карьеру и теперь полностью сосредоточилась на красивых фото - девушка стала инфлюенсером.
https://herdzone.com/sports/womens-volleyball/roster/kayla-simmons/4606
А вообще под таким постом, наверно, надо оставлять комментарии про ее мячики)