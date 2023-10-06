Кайла Симмонс давно закрепила за собой титул самой красивой волейболистки мира - теперь девушка активно покоряет соцсети

Очень красивые глаза.

Кайла Симмонс была капитаном университетской команды во Флориде, выступала за юношескую сборную США, затем перешла в волейбольную команду Университета Маршалла и с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки). Ее отец играл в бейсбол за Университет Флориды, а дедушка был питчером в «Питтсбург Пайрэтс».

26-летняя девушка могла бы и сегодня радовать болельщиков волейбола своей игрой, но экс-волейболистка Университета Маршалла была вынуждена завершить спортивную карьеру по невероятной причине - руководство команды постоянно критиковало девушку откровенные фото в соцсетях.

Кайла с таким давлением не смирилась, завершила карьеру и теперь полностью сосредоточилась на красивых фото - девушка стала инфлюенсером.