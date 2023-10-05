Ого, Лиллард подал на развод спустя через 5 дней после обмена в «Милуоки». У супруг трое детей

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард подал на развод с Кай'Ла Лиллард, своей женой и матерью троих его детей, всего через пять дней после обмена в «Милуоки».

Пара познакомилась в университете Уэбер Стэйт (штат Юта) и вступила в брак в сентябре 2021 года в Санта-Барбаре, Калифорния. Заявление о разводе было подано в окружной суд округа Клакамас и указывает на «непримиримые разногласия» между супругами, которые «привели к необратимому распаду их семейной жизни».