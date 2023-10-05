«Отличная лига». Канадец хвалит КХЛ и призывает молодежь оставаться здесь

Форвард московского «Динамо» Джордан Уил советует своему одноклубнику Дмитрию Рашевскому не торопиться с переездом за океан. По мнению Уила, Рашевский обладает большим потенциалом и должен продолжать развиваться.

Он считает, что Рашевскому стоит подождать подходящего момента для перехода в НХЛ. Уил также подчеркнул плюсы КХЛ:

«Если бы мне нужно было дать какой-то совет Рашу, я бы сказал — жди подходящего момента. КХЛ — отличная лига, чтобы оттачивать свои навыки, играть и становиться лучше».

Рашевский был выбран клубом «Виннипег Джетс» на драфте НХЛ-2021 под 146-м номером. В текущем сезоне он провел 14 матчей за «Динамо», в которых забросил 5 шайб и сделал 5 голевых передач.