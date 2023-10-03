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Джимми Батлер появился на публике с накрашенными ногтями, пирсингом и женской прической😱😱😱

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Лидер «Майами» теперь эмо?

Ведущий игрок «Майами» - финалиста прошлого сезона НБА появился на пресс-конференции в крайне экстравагантном образе.

Одноклубник Батлера центровой Бэм Адебайо поддержал своего партнера по команде Джимми Батлера, который пришел на медиадень в стиле эмо.

«У каждого из нас будет своя фаза эмо, видимо. Надеюсь, моя случится не в 50 лет», – сказал Адебайо.

4 комментария

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da her@s@nim
Что за дичь там творится ?🤣
+7
0
+7
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Федя Букин
Логотип сзади в тему
+5
0
+5
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Schiaff1no
Ответ da her@s@nim
Что за дичь там творится ?🤣
Дал телевизионщикам образ для графики НБА с ним на ближайший год :)
Не нужно тут искать что-то дальше юмора
+3
0
+3
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Саркастичный Чел
видимо кому-то проспорил))
0
0
0
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