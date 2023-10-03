Джимми Батлер появился на публике с накрашенными ногтями, пирсингом и женской прической😱😱😱
Лидер «Майами» теперь эмо?
Ведущий игрок «Майами» - финалиста прошлого сезона НБА появился на пресс-конференции в крайне экстравагантном образе.
Одноклубник Батлера центровой Бэм Адебайо поддержал своего партнера по команде Джимми Батлера, который пришел на медиадень в стиле эмо.
«У каждого из нас будет своя фаза эмо, видимо. Надеюсь, моя случится не в 50 лет», – сказал Адебайо.
Не нужно тут искать что-то дальше юмора