Джимми Батлер появился на публике с накрашенными ногтями, пирсингом и женской прической😱😱😱

Лидер «Майами» теперь эмо?

Ведущий игрок «Майами» - финалиста прошлого сезона НБА появился на пресс-конференции в крайне экстравагантном образе.

Одноклубник Батлера центровой Бэм Адебайо поддержал своего партнера по команде Джимми Батлера, который пришел на медиадень в стиле эмо.

«У каждого из нас будет своя фаза эмо, видимо. Надеюсь, моя случится не в 50 лет», – сказал Адебайо.