Sportsdaily
Блог

Женский гольф продолжает удивлять: у самой красивой спортсменки мира конкурентка – Бри Терези – сторонница Трампа, выступающая против трансгендеров

Клубы Клубы
Пэйдж Спиранак
Гольф Гольф

Яркая личность.

Терези, являющаяся ярой сторонницей экс-президента США Дональда Трампа недавно объявила о прекращении своей работы моделью в компании по производству нижнего белья Honey Birdette из-за того, что бренд использует трансгендера для моделирования женского нижнего белья.

Она разместила в своем твиттере видео, в котором расстреляла нижнее белье бренда, а также ящики с пивом Bud Light и коробки с тампонами Tampax на стрельбище под открытым небом.

Бри известная в США как модель, но сама девушка называет себя еще и гольфисткой. Девушке явно не дает покоя слава Пэйдж Спиранак, которую неоднократно признавали самой красивой спортсменкой мира.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий