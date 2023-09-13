Женский гольф продолжает удивлять: у самой красивой спортсменки мира конкурентка – Бри Терези – сторонница Трампа, выступающая против трансгендеров

Яркая личность.

Терези, являющаяся ярой сторонницей экс-президента США Дональда Трампа недавно объявила о прекращении своей работы моделью в компании по производству нижнего белья Honey Birdette из-за того, что бренд использует трансгендера для моделирования женского нижнего белья.

Она разместила в своем твиттере видео, в котором расстреляла нижнее белье бренда, а также ящики с пивом Bud Light и коробки с тампонами Tampax на стрельбище под открытым небом.

Бри известная в США как модель, но сама девушка называет себя еще и гольфисткой. Девушке явно не дает покоя слава Пэйдж Спиранак, которую неоднократно признавали самой красивой спортсменкой мира.