9 комментариев

Наблюдение.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг часто оказываются на одних и тех же мероприятиях, несмотря на то, что их виды спорта объединяет лишь лед.

Можно с уверенностью сказать, что фигуристка и сын Бориса Ротенберга знакомы больше пяти лет. С тех пор, когда Загитовой было еще 16.

Об этом рассказывал лично советник председателя правления Газпромбанка: «Мы с Алиной познакомились в Южной Корее, когда она выиграла олимпийское золото. Мы летели в самолете обратно. После этого поддерживаем отношения, часто видимся на соревнованиях».

После приостановки карьеры, Алина занялась гастролями. Одно из ее первых шоу случилось на «Газпром-арене», где как раз должно было состояться армейское дерби. Загитова откатала номер «Лара Крофт» в присутствии 62 тысяч зрителей. Гарантированный успех - кто бы отказался?

«Сложно придумать лучшее начало для такого матча, чем выступление Загитовой», - прокомментировал Роман Борисович.

Летом 2021-го Алина зажигала в Сочи, где участвовала в шоу Татьяны Навки, после чего улетела в Санкт-Петербург, чтобы выступить на презентации СКА. Инициатором приглашения считается заместитель председателя совета директоров клуба и вице-президент (пока еще не главный тренер) Роман Ротенберг.

Загитова выступила с программой «Will i make it out alive». Не обошлось без падения, но это мелочи - не соревнования же.

Помимо спортивной составляющей, Алина поучавствовала и в экологической. На памятной аллее армейского клуба Загитова посадила дерево. Вместе с нынешним главным тренером клуба и его семьей.

На этом хоккейная жизнь Загитовой не закончилась: Алина приняла участие в благотворительном матче, где стала автором первой шайбы. Ассистировал девушке основатель компании Vitawi Роман Ротенберг.

А на недавнем форуме ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум - примечание Sports.ru) Загитова и владелец финского стадиона «Хартвалл Арена» сидели по соседству, что лишь подтверждает слухи об их крепкой дружбе.

Любите хоккей, как Алина!