9 комментариев

🤔 Что объединяет Загитову и Ротенберга? Как минимум хоккей, Олимпиада, ПМЭФ и дерево. Крепкая дружба фигуристки и бизнесмена 🤝🏻
Наблюдение.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг часто оказываются на одних и тех же мероприятиях, несмотря на то, что их виды спорта объединяет лишь лед.
Можно с уверенностью сказать, что фигуристка и сын Бориса Ротенберга знакомы больше пяти лет. С тех пор, когда Загитовой было еще 16.
Об этом рассказывал лично советник председателя правления Газпромбанка: «Мы с Алиной познакомились в Южной Корее, когда она выиграла олимпийское золото. Мы летели в самолете обратно. После этого поддерживаем отношения, часто видимся на соревнованиях».
После приостановки карьеры, Алина занялась гастролями. Одно из ее первых шоу случилось на «Газпром-арене», где как раз должно было состояться армейское дерби. Загитова откатала номер «Лара Крофт» в присутствии 62 тысяч зрителей. Гарантированный успех - кто бы отказался?
«Сложно придумать лучшее начало для такого матча, чем выступление Загитовой», - прокомментировал Роман Борисович.
Летом 2021-го Алина зажигала в Сочи, где участвовала в шоу Татьяны Навки, после чего улетела в Санкт-Петербург, чтобы выступить на презентации СКА. Инициатором приглашения считается заместитель председателя совета директоров клуба и вице-президент (пока еще не главный тренер) Роман Ротенберг.
Загитова выступила с программой «Will i make it out alive». Не обошлось без падения, но это мелочи - не соревнования же.
Помимо спортивной составляющей, Алина поучавствовала и в экологической. На памятной аллее армейского клуба Загитова посадила дерево. Вместе с нынешним главным тренером клуба и его семьей.
На этом хоккейная жизнь Загитовой не закончилась: Алина приняла участие в благотворительном матче, где стала автором первой шайбы. Ассистировал девушке основатель компании Vitawi Роман Ротенберг.
А на недавнем форуме ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум - примечание Sports.ru) Загитова и владелец финского стадиона «Хартвалл Арена» сидели по соседству, что лишь подтверждает слухи об их крепкой дружбе.
Любите хоккей, как Алина!
Отец Загитовой три года работает в любительском хоккейном клубе «Стройгазмонтаж», капитаном которого является Роман Ротенберг, а собственником одноименной компании его дядя Аркадий. Кроме них, такой великий хоккейный тренер из татарской деревни не нужен был в Москве ровно никому.
Кстати познакомилась Алина с Ротенбергом не в 16, а в 15 лет при активном участии своей матери, ижевской маникюршицы без образования. А спустя всего пару лет уже просила нового друга о полете в космос в проекте Первого канала. Но у Юлии Пересильд тоже есть друг Роман, да еще и с яхтой Эклипс, поэтому в фильме «Вызов» в главной роли именно она😂