И сравнил с оригиналом!

Мы недавно рассказывали, что восковая фигура конькобежки Ютты Лердам появилась во всемирно известном музее Мадам Тюссо в Амстердаме, а теперь появились подробности с церемонии открытия, на которой присутствовал молодой человек девушки - блоггер и боксер Джейк Пол.

Ютта Лердам ворвалась в мировой конькобежный спорт в 2019 году, когда перешла с юниорского на взрослый уровень. Уже в дебютном сезоне спортсменка остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы и завоевала золото в командном спринте на чемпионате мира.

А спустя всего год голландская спринтерша стала настоящим открытием сезона. Она выиграла 1000 метров на чемпионате Европы, немного не дотянув до нового мирового рекорда (0,43 секунды).

Стать настоящей звездой на Олимпиаде-2022 не вышло - на коронной дистанции Лердам стала второй, а на дистанции 500 метров – пятой. Зато сразу после Игр спортсменка из Нидерландов выиграла спринтерское многоборье на чемпионате мира.