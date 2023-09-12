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Одной из самых красивых спортсменок мира Ютте Лердам сделали восковую копию - ее парень Джей Пол первым делом проверил упругость ягодиц

Джейк Пол
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Ютта Лердам
Коньки/шорт-трек Коньки/шорт-трек

И сравнил с оригиналом!

Мы недавно рассказывали, что восковая фигура конькобежки Ютты Лердам появилась во всемирно известном музее Мадам Тюссо в Амстердаме, а теперь появились подробности с церемонии открытия, на которой присутствовал молодой человек девушки - блоггер и боксер Джейк Пол.

Ютта Лердам ворвалась в мировой конькобежный спорт в 2019 году, когда перешла с юниорского на взрослый уровень. Уже в дебютном сезоне спортсменка остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы и завоевала золото в командном спринте на чемпионате мира.

А спустя всего год голландская спринтерша стала настоящим открытием сезона. Она выиграла 1000 метров на чемпионате Европы, немного не дотянув до нового мирового рекорда (0,43 секунды).

Стать настоящей звездой на Олимпиаде-2022 не вышло - на коронной дистанции Лердам стала второй, а на дистанции 500 метров – пятой. Зато сразу после Игр спортсменка из Нидерландов выиграла спринтерское многоборье на чемпионате мира.

Ютта Лердам - красотка из большого спорта | Пикабу
Голландская конькобежка Ютта Лердам — чемпионка мира и Европы, самые эффектные и горячие фото девушки - Чемпионат
Ютта Лердам

2 комментария

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Hulk-29
Что-то я не пойму, то у нее огромные на фотографиях, то не такие большие. В чем прикол?
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PolarBear
Ничего не понимаю. У нее на фотке, где она в спортивной форме со словом нема , как будто нет титек вообще . А фоткой ниже грудь прямо как у порномодели
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