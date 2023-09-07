😲 «Теперь это Джеймс Софтен». В соцсетях решили вспомнить, как Харден выглядит без бороды. Это было 10 лет назад
Джеймс Харден без бороды - нет, это не миф. Всего лишь прошлое.
Пользователи соцсетей решили узнать, как выглядел защитник «Филадельфии» без бороды. А точнее - было ли вообще такое когда-либо?
Оказалось, что да.
Узнали бы?
Соцсети на «ушах».
💭 «Сила, которой обладает борода, просто ошеломляет!»
💭 «Вот почему я не брею бороду».
💭 «Это точно он?»
💭 «Теперь это Джеймс Софтен».
💭 «Готов поспорить, что он слышал слишком много шуток о жизни».
💭 «Никогда бы не узнала Дона Чилда».
Просто привыкаешь, что человек выглядит как-то и потом в мозге взрыв, когда что-то меняется.
Батя носил усы всю жизнь. Даже в 17-18 лет на фото с усами.