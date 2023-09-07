Джеймс Харден без бороды - нет, это не миф. Всего лишь прошлое.

Пользователи соцсетей решили узнать, как выглядел защитник «Филадельфии» без бороды. А точнее - было ли вообще такое когда-либо?

Оказалось, что да.

Узнали бы?

Соцсети на «ушах».

💭 «Сила, которой обладает борода, просто ошеломляет!»

💭 «Вот почему я не брею бороду».

💭 «Это точно он?»

💭 «Теперь это Джеймс Софтен».

💭 «Готов поспорить, что он слышал слишком много шуток о жизни».

💭 «Никогда бы не узнала Дона Чилда».