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😲 «Теперь это Джеймс Софтен». В соцсетях решили вспомнить, как Харден выглядит без бороды. Это было 10 лет назад

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Джеймс Харден без бороды - нет, это не миф. Всего лишь прошлое.

Пользователи соцсетей решили узнать, как выглядел защитник «Филадельфии» без бороды. А точнее - было ли вообще такое когда-либо?

Оказалось, что да.

Узнали бы?

Соцсети на «ушах».

💭 «Сила, которой обладает борода, просто ошеломляет!»

💭 «Вот почему я не брею бороду».

💭 «Это точно он?»

💭 «Теперь это Джеймс Софтен».

💭 «Готов поспорить, что он слышал слишком много шуток о жизни».

💭 «Никогда бы не узнала Дона Чилда».

3 комментария

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Abdulla
Был бы он без бороды всю жизнь, так и воспринимали его бы обычно.
Просто привыкаешь, что человек выглядит как-то и потом в мозге взрыв, когда что-то меняется.
Батя носил усы всю жизнь. Даже в 17-18 лет на фото с усами.
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Лука Тончич
Только это фотошоп. Автора на мыло
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Jazzzz
А с бородой он выглядит как боец-легенда Кимбо Слайс)
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0
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