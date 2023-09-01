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🔥 Тайсон показал отрывок тренировки с Нганну. Возможно, что Фрэнсис уже пожалел о выборе тренера

Майк Тайсон Майк Тайсон
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Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон опубликовал в соцсетях фрагменты тренировок с Фрэнсисом Нганну, которому в октябре предстоит боксерский дебют против Тайсона Фьюри.

Поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Железный Майк лично готовит экс-чемпиона UFC к бою.

«Ты знаешь, что это только начало. Слышишь меня, Фрэнсис? Это только начало», - говорит подопечному Тайсон.

«Мы только начинаем, помните об этом».

57-летний чемпион мира по боксу лично показал, как нужно бить снизу.

«Привести Майка Тайсона в мой тренировочный лагерь - одно из лучших решений, которые я мог принять, чтобы подготовиться к Тайсону Фьюри.

Майк Тайсон - мой кумир в спорте. Его опыт и боксерский IQ будут важны для оттачивания моей техники, чтобы выиграть этот супербой», - признался Нганну.

Получилось кинематографично.

5 комментариев

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Вадим Сидоров
Это будет больший мисс-матч чем Конор-Мэй. Типо Емеля-Кокляев, слишком большая разница в классе
+2
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+2
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Марат Лялин
Тупые комменты, Фьюри Фьюри я летал на Фьюри Кличко и видел как он побаивался Кличко хотя бесспорно выиграл.. Но. Он мастер эпатажа и психолог выиграл в первцую очередь.. Посмотрим что будет.. Походу бой будет на средней дистанции и если попадёт Фьюри упадёт Френс с и нсоборот
+2
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+2
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pashapavel
Френсис,главное не зли Фьюри,а то он может и прибить. Будь осторожен.
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Константин Морозов
К сожалению за пол года, за год, за два года нельзя научиться тому чему Фьюри учился большую часть жизни. Результат предрешён.
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sfrrrR
Охренеть Майк стои́т: боевую стойку почти принял, кулаки уже на взводе. Одним словом - инстинкт сработал, его ничем не прокурить.
0
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