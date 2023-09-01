Майк Тайсон опубликовал в соцсетях фрагменты тренировок с Фрэнсисом Нганну, которому в октябре предстоит боксерский дебют против Тайсона Фьюри.

Поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Железный Майк лично готовит экс-чемпиона UFC к бою.

«Ты знаешь, что это только начало. Слышишь меня, Фрэнсис? Это только начало», - говорит подопечному Тайсон.

«Мы только начинаем, помните об этом».

57-летний чемпион мира по боксу лично показал, как нужно бить снизу.

«Привести Майка Тайсона в мой тренировочный лагерь - одно из лучших решений, которые я мог принять, чтобы подготовиться к Тайсону Фьюри.

Майк Тайсон - мой кумир в спорте. Его опыт и боксерский IQ будут важны для оттачивания моей техники, чтобы выиграть этот супербой», - признался Нганну.

Получилось кинематографично.