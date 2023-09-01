🔥 Тайсон показал отрывок тренировки с Нганну. Возможно, что Фрэнсис уже пожалел о выборе тренера
Майк Тайсон опубликовал в соцсетях фрагменты тренировок с Фрэнсисом Нганну, которому в октябре предстоит боксерский дебют против Тайсона Фьюри.
Поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Железный Майк лично готовит экс-чемпиона UFC к бою.
«Ты знаешь, что это только начало. Слышишь меня, Фрэнсис? Это только начало», - говорит подопечному Тайсон.
«Мы только начинаем, помните об этом».
57-летний чемпион мира по боксу лично показал, как нужно бить снизу.
«Привести Майка Тайсона в мой тренировочный лагерь - одно из лучших решений, которые я мог принять, чтобы подготовиться к Тайсону Фьюри.
Майк Тайсон - мой кумир в спорте. Его опыт и боксерский IQ будут важны для оттачивания моей техники, чтобы выиграть этот супербой», - признался Нганну.
Получилось кинематографично.
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