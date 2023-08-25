🥳 «По мозгам 15 лет, по суставам - 70». Алена Косторная странно поздравила себя с 20-летием
Фигуристка Алена Косторная вчера отметила первый взрослый юбилей - 20 лет.
Девушка выложила в соцсетях фотографию с забавной подписью: «Дожили до моего двадцатилетия».
Фанаты поздравили фигуристку.
«Чего у Аленки не отнять, так это чувства юмора. С днем рождения!!»
«С Днем Ангела мой Друг. Пусть у тебя все будет хорошо. Здоровья и удач вам с Гошей по жизни 👍».
«Очень ждем тебя на прокатах 💐❤️».
«Всего хорошего в жизни и удачи, главное, чтобы была счастлива ❤️🩹❤️🩹💋».
«Аленка, с днем рождения!! Пусть у тебя все сложится абсолютно везде! Лучшая 💗».
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