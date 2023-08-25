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🥳 «По мозгам 15 лет, по суставам - 70». Алена Косторная странно поздравила себя с 20-летием

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Фигуристка Алена Косторная вчера отметила первый взрослый юбилей - 20 лет.

Девушка выложила в соцсетях фотографию с забавной подписью: «Дожили до моего двадцатилетия».

Фанаты поздравили фигуристку.

«Чего у Аленки не отнять, так это чувства юмора. С днем рождения!!»

«С Днем Ангела мой Друг. Пусть у тебя все будет хорошо. Здоровья и удач вам с Гошей по жизни 👍».

«Очень ждем тебя на прокатах 💐❤️».

«Всего хорошего в жизни и удачи, главное, чтобы была счастлива ❤️‍🩹❤️‍🩹💋».

«Аленка, с днем рождения!! Пусть у тебя все сложится абсолютно везде! Лучшая 💗».

4 комментария

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Danckoi tabak
Отжигают наши фигуристки последнее время
+3
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LokoKa1ser92
Наличие самоиронии уже в лучшую сторону отличает от условных алиначки и женячки
+3
0
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Hedgehog1301
Ждём статью Самбура: Почему странно поздравлять себя с днём рождения так, как Косторная
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Пол Ганарара:
Ответ LokoKa1ser92
Наличие самоиронии уже в лучшую сторону отличает от условных алиначки и женячки
думаю, самоирония у Жени в наличии
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