Петр Гуменник: «Сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Все сделал немножко раньше, чем обычно»
Петр Гуменник рассказал о подготовке к олимпийскому квалификационному турниру.
«Пришлось изменить немного свой привычный график и особенно подготовиться к этому турниру. Пришлось мне отдыхать в апреле. С середины апреля я уже начал входить в форму.
Я вхожу не супербыстро в нее, поэтому где-то к началу мая я распрыгался. Уже в начале мая поставил программы, хотя обычно я этим занимаюсь на месяц позже.
Поэтому сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Все сделал немножко раньше, чем обычно», – сказал фигурист.
Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине.
Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Сириус»
