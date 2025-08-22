6

Петр Гуменник: «Сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Все сделал немножко раньше, чем обычно»

Петр Гуменник рассказал о подготовке к олимпийскому квалификационному турниру.

«Пришлось изменить немного свой привычный график и особенно подготовиться к этому турниру. Пришлось мне отдыхать в апреле. С середины апреля я уже начал входить в форму.

Я вхожу не супербыстро в нее, поэтому где-то к началу мая я распрыгался. Уже в начале мая поставил программы, хотя обычно я этим занимаюсь на месяц позже.

Поэтому сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Все сделал немножко раньше, чем обычно», – сказал фигурист. 

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине. 

Суперкоротко про олимпийский отбор фигуристов: что там у Петросян и Гуменника?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Сириус»
logoсборная России
олимпийская квалификация
мужское катание
logoПетр Гуменник
