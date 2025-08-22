Петр Гуменник: «Сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Все сделал немножко раньше, чем обычно»

Петр Гуменник рассказал о подготовке к олимпийскому квалификационному турниру.

«Пришлось изменить немного свой привычный график и особенно подготовиться к этому турниру. Пришлось мне отдыхать в апреле. С середины апреля я уже начал входить в форму.

Я вхожу не супербыстро в нее, поэтому где-то к началу мая я распрыгался. Уже в начале мая поставил программы, хотя обычно я этим занимаюсь на месяц позже.

Поэтому сейчас я уже нахожусь в очень хорошей форме. Все сделал немножко раньше, чем обычно», – сказал фигурист.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине.

