Sportsdaily
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😲 «Используем подарок болельщиков». Саша Трусова полетала над ночной Москвой на вертолете

Александра Трусова Александра Трусова
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Фигуристка Александра Трусова похвасталась потрясающим подарком от поклонников.

Русской ракете подарили полет на вертолете! Вот уж действительно оригинально.

Идеальное время, какой вид!

Фанаты в шоке.

💭 «Они реально ей вертолет подарили?!»

💭 «Спортсмены вообще никогда ничего не платят 🤣».

💭 «Саша всегда летает😁. Только в разных вариациях. То в прыжках-квадах, то в самолетах – вертолетах».

💭 «Да, наш подарок Саше очень понравился. Полет над ночной Москвой оставляет незабываемые впечатления💫».

Хотели бы так?

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