😲 «Используем подарок болельщиков». Саша Трусова полетала над ночной Москвой на вертолете
Фигуристка Александра Трусова похвасталась потрясающим подарком от поклонников.
Русской ракете подарили полет на вертолете! Вот уж действительно оригинально.
Идеальное время, какой вид!
Фанаты в шоке.
💭 «Они реально ей вертолет подарили?!»
💭 «Спортсмены вообще никогда ничего не платят 🤣».
💭 «Саша всегда летает😁. Только в разных вариациях. То в прыжках-квадах, то в самолетах – вертолетах».
💭 «Да, наш подарок Саше очень понравился. Полет над ночной Москвой оставляет незабываемые впечатления💫».
Хотели бы так?
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