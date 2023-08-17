Фигуристка Александра Трусова похвасталась потрясающим подарком от поклонников.

Русской ракете подарили полет на вертолете! Вот уж действительно оригинально.

Идеальное время, какой вид!

Фанаты в шоке.

💭 «Они реально ей вертолет подарили?!»

💭 «Спортсмены вообще никогда ничего не платят 🤣».

💭 «Саша всегда летает😁. Только в разных вариациях. То в прыжках-квадах, то в самолетах – вертолетах».

💭 «Да, наш подарок Саше очень понравился. Полет над ночной Москвой оставляет незабываемые впечатления💫».

Хотели бы так?