Звезда «Лады» и серебряный призер Олимпиады - еще одна красивая пара из мира спорта💕
Прекрасная пара представителей российского спорта – Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев.
Она – гимнастка, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.
Он – российский хоккеист, выступающий за «Ладу», серебряный призер Кубка Гагарина и обладатель Кубка Континента.
Вместе Яна и Дмитрий уже пять лет, в числе совместных побед – две дочери Евра и Зоя.
Красивая и спортивная семья!
Источник: социальные сети Яны Кудрявцевой
Комментарии