Прекрасная пара представителей российского спорта – Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев.

Она – гимнастка, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.

Он – российский хоккеист, выступающий за «Ладу», серебряный призер Кубка Гагарина и обладатель Кубка Континента.

Вместе Яна и Дмитрий уже пять лет, в числе совместных побед – две дочери Евра и Зоя.

Красивая и спортивная семья!

Источник: социальные сети Яны Кудрявцевой