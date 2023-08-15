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Звезда «Лады» и серебряный призер Олимпиады - еще одна красивая пара из мира спорта💕

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Дмитрий Кугрышев Дмитрий Кугрышев
Яна Кудрявцева Яна Кудрявцева
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Прекрасная пара представителей российского спорта – Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев.

Она – гимнастка, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.

Он – российский хоккеист, выступающий за «Ладу», серебряный призер Кубка Гагарина и обладатель Кубка Континента.

Вместе Яна и Дмитрий уже пять лет, в числе совместных побед – две дочери Евра и Зоя.

Красивая и спортивная семья!

Источник: социальные сети Яны Кудрявцевой 

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