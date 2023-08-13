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🔥🔥🔥 «Не приветствую гомосексуализм, а мое счастье – в размере S». Она стала самой красивой журналисткой России, начав в Зеленограде

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Анна Кастерова – пример человека, который сделал себя сам. Девушка из очень скромной семьи, а родилась в подмосковном Зеленограде. Но даже с таким жизненным стартом она стала знаменитой телеведущей, женой хоккеиста-миллионера и счастливой мамой.

Кастерова закончила психологический факультет МГПУ и уже в 22 года устроилась на ТНТ редактором передачи «Москва: Инструкция по применению».

В 26 лет Кастерова становится ведущей «Вестей». А ещё через пару лет приходит в программу «Большой спорт». В 2014 году она — многообещающая журналистка на ТВ со стремительно развивающейся карьерой, он – успешный нападающий НХЛ и сборной России. Анна Кастерова и Евгений Малкин вместе уже 7 лет.

 

«Испытываю определенное давление и искренне иногда завидую людям, кто счастлив в своем теле, выбирает бодипозитив. Но мое, так скажем, спортивное счастье — в другом: в стройности и размере S».

31 мая 2016 года Кастерова родила сына Никиту – в этот же день «Питтсбург» стартовал в розыгрыше Кубка Стэнли, а 12 июня «Пингвинз» одержали победу в шестом матче со счётом 3:1 и выиграли четверый Кубок в своей истории.

 

Чуть позже пара поженилась в Нью-Йорке.

2017 год — на чемпионском параде в честь пятого Кубка Стэнли!

 

Кастерова следит и за футболом. Ее любимые игроки – Дэвид Бекхэм и Гарет Бэйл. А вместе с мужем Анна посещает большие матчи, и, кажется, неплохо разбирается в игре. Вот, как она описала фанатов «Сити» после финала ЛЧ-2023:

«Прохладный сектор напротив, как наглядная обструкция, собравшаяся перед экранами своих телевизоров за просмотром посредственной игры сезона, а не на стотысячном стадионе, транслирующим финал.

Болельщики «Ман Сити» аристократично и молчаливо водили глазами по траектории мяча, скупо аплодируя единственному голу Родри.

Эмоциональный Гвардиола не раз обращался к аудитории за необходимой поддержкой, взмахивая руками то вверх то вниз, но остался непонятым».

6 комментариев

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xDe xDe
Конечно, всё понимаю, хочется выдавить максимум просмотров и всё такое - но, пардон, зачем мне вот это в ленте по тегу Мадрида, о котором здесь ни слова?
+8
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+8
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Е.Р.
Ответ ladoga1242
Какого хрена я это вижу в ленте, если подписан на Сити, КДБ и Альвареса ???
потому что ты подписан на тег гомосексуализм, поэтому эта красота в ленте и тебя это бесит.
кажется, там были ещё фотки Малкина. можешь на него посмотреть.
+8
-2
+6
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ladoga1242
Какого хрена я это вижу в ленте, если подписан на Сити, КДБ и Альвареса ???
+4
-1
+3
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Е.Р.
Пэрсик
0
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Sveta Arhipova
Цвет глаз красивый
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Твой Господин
На Куриленко слегка похожа что-ли?
0
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