У итальянской теннисистки Камилы Джорджи нет друзей в спорте, зато есть множество поклонников в социальных сетях
Звезда тенниса Камила Джорджи ослепляет фанатов на корте и за его пределами.
Спортсменка привлекла почти миллион подписчиков в социальных сетях благодаря откровенным фотографиям, которые делает, когда не бьет по мячу.
Тем не менее, итальянка полностью сосредоточена на своей карьере. Именно поэтому 31-летней девушке так и не удалось завязать дружеские отношения со своими конкурентками. Но 67-я ракетка мира настаивает на том, что между ними по-прежнему хорошие профессиональные отношения.
Вот как Джорджи ответила Tennis World USA, когда ее спросили, есть ли у нее друзья в профессиональном спорте: «Нет, я соревнуюсь с ними, но я все еще думаю, что между нами хорошие отношения».
Мы уверены, что найдется множество желающих дружить с такой роскошной девушкой.
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