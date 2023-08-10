Sportsdaily
Блог

У итальянской теннисистки Камилы Джорджи нет друзей в спорте, зато есть множество поклонников в социальных сетях

Клубы Клубы
Камила Джорджи Камила Джорджи
Теннис Теннис

Звезда тенниса Камила Джорджи ослепляет фанатов на корте и за его пределами.

Спортсменка привлекла почти миллион подписчиков в социальных сетях благодаря откровенным фотографиям, которые делает, когда не бьет по мячу.

Тем не менее, итальянка полностью сосредоточена на своей карьере. Именно поэтому 31-летней девушке так и не удалось завязать дружеские отношения со своими конкурентками. Но 67-я ракетка мира настаивает на том, что между ними по-прежнему хорошие профессиональные отношения.

Вот как Джорджи ответила Tennis World USA, когда ее спросили, есть ли у нее друзья в профессиональном спорте: «Нет, я соревнуюсь с ними, но я все еще думаю, что между нами хорошие отношения».

Мы уверены, что найдется множество желающих дружить с такой роскошной девушкой.

 

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aya
Я бы тоже подружился! Очень красивая девушка!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
А, если бы, голая фоткалась, еще больше поклонников было бы!!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий