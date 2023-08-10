Звезда тенниса Камила Джорджи ослепляет фанатов на корте и за его пределами.

Спортсменка привлекла почти миллион подписчиков в социальных сетях благодаря откровенным фотографиям, которые делает, когда не бьет по мячу.

Тем не менее, итальянка полностью сосредоточена на своей карьере. Именно поэтому 31-летней девушке так и не удалось завязать дружеские отношения со своими конкурентками. Но 67-я ракетка мира настаивает на том, что между ними по-прежнему хорошие профессиональные отношения.

Вот как Джорджи ответила Tennis World USA, когда ее спросили, есть ли у нее друзья в профессиональном спорте: «Нет, я соревнуюсь с ними, но я все еще думаю, что между нами хорошие отношения».

Мы уверены, что найдется множество желающих дружить с такой роскошной девушкой.