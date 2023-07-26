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😍 20-летняя американская гимнастка жалуется на популярность. Девушка даже перестала посещать университет из-за угрозы безопасности

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Американская гимнастка Оливия Данн попала в абсурдную ситуацию. Девушка не может посещать занятия в университете из-за собственной популярности.

Оливия учится и занимается спортом в Университете штата Луизиана. А потрясающая внешность и спортивные успехи принесли ей колоссальную популярность в соцсетях, которая, разумеется, повлияла и на повседневную жизнь.

В прошлом году Данн получила титул MVP студенческой легкой атлетики среди девушек.

Еще большую популярность ей принесла встреча с автором мема «Baby Gronk».

Издание AS утверждает, что Данн зарабатывает на спонсорских контрактов около $2 млн в год.

Тем не менее, слава имеет и свои недостатки. Девушку постоянно преследуют фанаты, которые мешают ей не только на соревнованиях, но и в обычной жизни.

20-летняя гимнастка прекратила учебу в университете из-за потенциальных угроз ее безопасности.

«В прошлом году были некоторые случаи, и я просто хочу быть как можно более осторожной. Я не хочу, чтобы люди знали мое ежедневное расписание и то, где я нахожусь.

Я всегда буду ценить вашу поддержку, но если вы придете на соревнования, то хочу попросить вас уважать других гимнастов и все сообщество, так как мы просто делаем свою работу», - призналась Оливия.

10 комментариев

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Бедолага
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так-то очень красивая)
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Очень жаль девушку, страшно тяжелая у нее жизнь.
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Ответ Moonwa1ker
Они об этом не думают. Во всем виноваты мужики-извращенцы - пялятся на ее голую попу и грудь.
Можно пялиться в инетике, а можно приставать в реальном мире и понаписывать гадости в директ.

Разница очевидная же, не?
+1
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Интересно, она пробовала вести свою ленту скромнее? Сначала голую жЁпу выкладывает, потом жалуется, что ее домогаются, с чего бы это?
+2
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Ответ SuperDrozD
Интересно, она пробовала вести свою ленту скромнее? Сначала голую жЁпу выкладывает, потом жалуется, что ее домогаются, с чего бы это?
Они об этом не думают. Во всем виноваты мужики-извращенцы - пялятся на ее голую попу и грудь.
+1
-1
0
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Ответ SuperDrozD
Интересно, она пробовала вести свою ленту скромнее? Сначала голую жЁпу выкладывает, потом жалуется, что ее домогаются, с чего бы это?
Так не было бы голой жёпы, вероятно, не было бы и такой популярности
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Ответ Redsfan
Можно пялиться в инетике, а можно приставать в реальном мире и понаписывать гадости в директ. Разница очевидная же, не?
Вспомнилась знаменитая фраза из фильма "Банды Нью-Йорка"
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Ответ SuperDrozD
Интересно, она пробовала вести свою ленту скромнее? Сначала голую жЁпу выкладывает, потом жалуется, что ее домогаются, с чего бы это?
Ну как бы она гимнастка, у неё по определению открытый костюм, в котором она выступает на соревнованиях. Если вы видите ягодицу и у вас возникает желание домогаться — проблемы у вас, не у неё.
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