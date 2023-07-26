10 комментариев

Американская гимнастка Оливия Данн попала в абсурдную ситуацию. Девушка не может посещать занятия в университете из-за собственной популярности.

Оливия учится и занимается спортом в Университете штата Луизиана. А потрясающая внешность и спортивные успехи принесли ей колоссальную популярность в соцсетях, которая, разумеется, повлияла и на повседневную жизнь.

В прошлом году Данн получила титул MVP студенческой легкой атлетики среди девушек.

Еще большую популярность ей принесла встреча с автором мема «Baby Gronk».

Издание AS утверждает, что Данн зарабатывает на спонсорских контрактов около $2 млн в год.

Тем не менее, слава имеет и свои недостатки. Девушку постоянно преследуют фанаты, которые мешают ей не только на соревнованиях, но и в обычной жизни.

20-летняя гимнастка прекратила учебу в университете из-за потенциальных угроз ее безопасности.

«В прошлом году были некоторые случаи, и я просто хочу быть как можно более осторожной. Я не хочу, чтобы люди знали мое ежедневное расписание и то, где я нахожусь.

Я всегда буду ценить вашу поддержку, но если вы придете на соревнования, то хочу попросить вас уважать других гимнастов и все сообщество, так как мы просто делаем свою работу», - призналась Оливия.