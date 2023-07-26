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🏮«Можно начинать вести свое тревел-шоу на «Матч ТВ». Женя Медведева посетила Амстердам 🧀🌷

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Евгения Медведева Евгения Медведева
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Фигуристка Евгения Медведева даже в наши времена умудрилась пробраться в Амстердам. Там Женя, разумеется, устроила красочную фотосессию. Но не себе, а городу.

Каналы, цветы, узкие домики - все на месте.

Фанаты в восторге.

💭 «Красивый город. Побольше путешествуй, Женя, это же очень интересно 🤗».

💭 «Сходи на улицу красных фонарей 😂».

💭 «Красотища! Можно начинать вести свое тревел-шоу на «Матч! ТВ».

💭 «В Амстердаме очень красиво, была я там, он на Питер похож».

💭 «Красиво, что за деревня? 🤭»

Были в Амстердаме?

1 комментарий

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катя 1510
Красивый и яркий город. Спасибо Женя за то, что поделилась кусочком красоты Амстердама
💕
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