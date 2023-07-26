🏮«Можно начинать вести свое тревел-шоу на «Матч ТВ». Женя Медведева посетила Амстердам 🧀🌷
Фигуристка Евгения Медведева даже в наши времена умудрилась пробраться в Амстердам. Там Женя, разумеется, устроила красочную фотосессию. Но не себе, а городу.
Каналы, цветы, узкие домики - все на месте.
Фанаты в восторге.
💭 «Красивый город. Побольше путешествуй, Женя, это же очень интересно 🤗».
💭 «Сходи на улицу красных фонарей 😂».
💭 «Красотища! Можно начинать вести свое тревел-шоу на «Матч! ТВ».
💭 «В Амстердаме очень красиво, была я там, он на Питер похож».
💭 «Красиво, что за деревня? 🤭»
Были в Амстердаме?
💕