Фигуристка Евгения Медведева даже в наши времена умудрилась пробраться в Амстердам. Там Женя, разумеется, устроила красочную фотосессию. Но не себе, а городу.

Каналы, цветы, узкие домики - все на месте.

Фанаты в восторге.

💭 «Красивый город. Побольше путешествуй, Женя, это же очень интересно 🤗».

💭 «Сходи на улицу красных фонарей 😂».

💭 «Красотища! Можно начинать вести свое тревел-шоу на «Матч! ТВ».

💭 «В Амстердаме очень красиво, была я там, он на Питер похож».

💭 «Красиво, что за деревня? 🤭»

Были в Амстердаме?