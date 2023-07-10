Джейк Пол влюблен в конькобежку Ютту Лердам и не может об этом молчать ❤️
Боксер Джейк Пол явно влюблен в свою девушку, голландку Ютту Лердам.
Недавно восковая фигура конькобежки и серебряного призёра зимних Олимпийских игр 2022 года появилась во всемирно известном музее Мадам Тюссо в Амстердаме.
Ютта Лердам разместила фотографию себя рядом со своей восковой фигуркой в знаменитом музее в социальных сетях. Джейк Пол не мог не оставить комментарий под снимком.
«Вчерашний день был таким нереальным», - написала Ютта.
«Я не могу поверить, что ты реальна», - ответил Джейк.
Красивая пара!
Комментарии