Боксер Джейк Пол явно влюблен в свою девушку, голландку Ютту Лердам.

Недавно восковая фигура конькобежки и серебряного призёра зимних Олимпийских игр 2022 года появилась во всемирно известном музее Мадам Тюссо в Амстердаме.

Ютта Лердам разместила фотографию себя рядом со своей восковой фигуркой в знаменитом музее в социальных сетях. Джейк Пол не мог не оставить комментарий под снимком.

«Вчерашний день был таким нереальным», - написала Ютта.

«Я не могу поверить, что ты реальна», - ответил Джейк.

Красивая пара!