Sportsdaily
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😰 «Мой первый контракт с WWE приносил $12 тысяч в год, а арендная плата составляла $1000 в месяц». 23 года назад Джон Сина едва выживал на зарплату рестлера

WWE
рестлинг рестлинг
Джон Сина
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

А теперь миллионер.

Легенда WWE Джон Сина признался, что решил стать профессиональным рестлером не ради денег.

Теперь же успешный спортсмен считается одной из главных звезд Голливуда, имея за плечами опыт в таких успешных картинах как «Здравствуй, папа, Новый год» и серии «Форсаж».

Сина признался, что его первый контракт в WWE, который датирован 2000-м годом, отнюдь не был пределом мечтаний.

John Cena Asks Filming Fan to Let Him 'Enjoy Some Time' with Friends

«Мой первый контракт с WWE приносил $12 тысяч в год. Я уволился с работы в тот же день, когда меня подписали. Моя арендная плата составляла $1000 в месяц. Так что все мои деньги уходили в оплату аренды.

Когда я рассказал маме, что буду рестлером, она сказала: «Надеюсь, с тобой будет все в порядке».

А вот отец был в восторге: «О, сынок, это нереально. Все будет здорово. Я не могу в это поверить». Он очень горд мной по сей день».

Зато теперь 46-летний Сина является самым высокооплачиваемым рестлером WWE после Брока Леснара, которому платят $10 млн в год.

1 комментарий

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strelnik.nik.1990@icloud.com
Харизматичный рестлер!
Ему подходит профессия
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