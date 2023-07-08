8 комментариев

🔞 «Когда уже Playboy?» Медведева продолжает очаровывать мужчин. Новая фотосессия Жени - бомба 💣
Евгения Медведева продолжает двигаться к статусу секс-символа российского фигурного катания.
Можно уверенно сказать, что Женя находится как никогда близко от перехода из откровенного в пошлое.
Однако нельзя отрицать то, насколько Медведева зажигательно смотрится в этом образе.
Фанаты в восторге.
💭 «Могли себе такое представить хотя бы два года назад?»
💭 «Это ты?!»
💭 «Ты сексуальна и стройна».
💭 «Классный корсет, жаль что в таких образах нельзя кататься🥰🤗».
💭 «Шикарная Женечка❤️🔥. Образ бомбический🔥».
💭 «Когда уже Playboy?»
И что самое главное, есть отмазка для подобных "трансформаций": это я не просто намалевалась до неузнаваемости, не, это ооооообраз такой😂