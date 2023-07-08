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🔞 «Когда уже Playboy?» Медведева продолжает очаровывать мужчин. Новая фотосессия Жени - бомба 💣

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Евгения Медведева Евгения Медведева
Фигурное катание Фигурное катание

Евгения Медведева продолжает двигаться к статусу секс-символа российского фигурного катания.

Можно уверенно сказать, что Женя находится как никогда близко от перехода из откровенного в пошлое.

Однако нельзя отрицать то, насколько Медведева зажигательно смотрится в этом образе.

Фанаты в восторге.

💭 «Могли себе такое представить хотя бы два года назад?»

💭 «Это ты?!»

💭 «Ты сексуальна и стройна».

💭 «Классный корсет, жаль что в таких образах нельзя кататься🥰🤗».

💭 «Шикарная Женечка❤️‍🔥. Образ бомбический🔥».

💭 «Когда уже Playboy?»

8 комментариев

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Наталья Кононенко
Столько фотошопа, что даже не понятно, кто это ))?
+11
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Георгий Рыженков
18+?????
+6
0
+6
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Montenegro Serbian
Всё-таки, как не крути, но мощь современной косметика (плюс обработка фотографий) - это настоящее читерство в мире женщин)

И что самое главное, есть отмазка для подобных "трансформаций": это я не просто намалевалась до неузнаваемости, не, это ооооообраз такой😂
+3
-1
+2
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Spartakovec navsegda
Пошлое? Более скромный вариант, чем фото в купальнике. А вот в плейбой не нужно.
+3
-1
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RealFlector
хм, если бы не подпись, то я бы ее ни за что не узнал. сплошной фотошоп.
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ОЛЛС1911
киска
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Ivan Sergeev
У девочки внешность весьма средняя, про таких говорят в лучшем случае "миленькая" или "ну ничего так". Ну ладно сделала пару фотосессий, для удовлетворения собственного эго, но кто ей поет в уши все время, что она такая офигенная, что все так и жаждут продолжения банкета?
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RRM
Под заголовком Чугунов разместил свое экспертное мнение. Специалист.
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