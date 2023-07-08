8 комментариев

Евгения Медведева продолжает двигаться к статусу секс-символа российского фигурного катания.

Можно уверенно сказать, что Женя находится как никогда близко от перехода из откровенного в пошлое.

Однако нельзя отрицать то, насколько Медведева зажигательно смотрится в этом образе.

Фанаты в восторге.

💭 «Могли себе такое представить хотя бы два года назад?»

💭 «Это ты?!»

💭 «Ты сексуальна и стройна».

💭 «Классный корсет, жаль что в таких образах нельзя кататься🥰🤗».

💭 «Шикарная Женечка❤️‍🔥. Образ бомбический🔥».

💭 «Когда уже Playboy?»