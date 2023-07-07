Sportsdaily
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На этой неделе в США был День независимости, а весь мир отмечал День бикини: местные спортсменки отпраздновали это яркой фотосессией😍😍😍

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Бикини всех объединяет.

День Независимости в США отмечается 4 июля, а на следующий день - 5 июля - празднуется Всемирный день бикини. В «объединении двух праздников» поучаствовала и звезда прошлогоднего ЧМ хорватка Ивана Кнолль.

Но все же главное внимание досталось спортсменкам из Соединенных Штатов.

Гольфистка Пейдж Спиранак

Теннисистка Рэйчел Штульман

Гимнастка Оливия Данн

Волейболистка Изабель Мартин

Бывшая представительница легкой атлетики Вероника Райек

Гольфистка Бри Терези

3 комментария

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Сахарный ватник
И кто из них спортсменка???
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Дима Сысаль
Ценник снизу бы еще
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