Бикини всех объединяет.

День Независимости в США отмечается 4 июля, а на следующий день - 5 июля - празднуется Всемирный день бикини. В «объединении двух праздников» поучаствовала и звезда прошлогоднего ЧМ хорватка Ивана Кнолль.

Но все же главное внимание досталось спортсменкам из Соединенных Штатов.

Гольфистка Пейдж Спиранак

Теннисистка Рэйчел Штульман

Гимнастка Оливия Данн

Волейболистка Изабель Мартин

Бывшая представительница легкой атлетики Вероника Райек

Гольфистка Бри Терези