Фигуристка пошла против тенденции.

Чемпионка Европы Алена Косторная окончила одиночную карьеру из-за последствий травм и перешла в парное катание. Со следующего сезона 19-летняя спортсменка будет выступать вместе с Георгием Куницей, с которым они недавно обручились.

Алена, как и большинство фигуристок, участвует в множестве фотосессий, но сегодня она решила поделиться не идеальными финальными кадрами, а, наоборот, неудачными, выступив за естественность.

В своем телеграм-канале девушка написала:

«За несколько лет я поработала со многими прекрасными фотографами и была на большом количестве съемок, и, как правило, через некоторое время вам высылаются идеальные как на подбор кадры. Ну а где же те фото, где вы решили чихнуть в моменте или ваша лошадь решила отвлечь вас пинком бедра и зажевать подол платья, пока вы двигали ее в нужное место? 😂 Правильно их посчитали неудачными. Но почему? Кто решает что красиво, а что нет? Почему мы подстраиваемся под ожидания других и пытаемся их оправдать? Зачем вообще это нужно?

Я предлагаю посмотреть подборку самых смешных моментов, посмеяться вместе со мной и увидеть насколько живыми и искренними могут быть «неудачные» фотографии! От них сразу веет позитивной энергией и они никогда не будут стандартными, такими как у всех))

Не бойтесь выделяться, не идите на поводу у других, будьте неповторимыми, ведь каждый из нас прекрасен в своей индивидуальности ❤️».

Даже на неудачных фотографиях Алена выглядит чудесно, не так ли?