Похоже, что семейство Мейвезеров не планирует покидать боксерский олимп.

Двухлетний внук Флойда Мейвезера уже в отличной форме.

Соцсети в восторге.

💭 «Это сильнейший ребенок, которого я когда-либо видел».

💭 «Это впечатляет! Вот для чего родился этот ребенок».

💭 «Его форма лучше, чем у большинства взрослых, которых я видел. Будущий чемпион».

💭 «Никогда не видел, чтобы ребенок так двигал ногами. Это талант».

💭 «Честно говоря, это чертовски впечатляет. Ему всего 2 года».

Сколько поясов соберет?