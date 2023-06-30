🤯🤯🤯 «Никогда не видел, чтобы ребенок так двигал ногами. Это талант». Двухлетний внук Флойда Мейвезера идет за титулом?
Похоже, что семейство Мейвезеров не планирует покидать боксерский олимп.
Двухлетний внук Флойда Мейвезера уже в отличной форме.
Соцсети в восторге.
💭 «Это сильнейший ребенок, которого я когда-либо видел».
💭 «Это впечатляет! Вот для чего родился этот ребенок».
💭 «Его форма лучше, чем у большинства взрослых, которых я видел. Будущий чемпион».
💭 «Никогда не видел, чтобы ребенок так двигал ногами. Это талант».
💭 «Честно говоря, это чертовски впечатляет. Ему всего 2 года».
Сколько поясов соберет?
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