Sportsdaily
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🤯🤯🤯 «Никогда не видел, чтобы ребенок так двигал ногами. Это талант». Двухлетний внук Флойда Мейвезера идет за титулом?

бокс бокс
Флойд Мейвезер-младший Флойд Мейвезер-младший
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Похоже, что семейство Мейвезеров не планирует покидать боксерский олимп.

Двухлетний внук Флойда Мейвезера уже в отличной форме.

Соцсети в восторге.

💭 «Это сильнейший ребенок, которого я когда-либо видел».

💭 «Это впечатляет! Вот для чего родился этот ребенок».

💭 «Его форма лучше, чем у большинства взрослых, которых я видел. Будущий чемпион».

💭 «Никогда не видел, чтобы ребенок так двигал ногами. Это талант».

💭 «Честно говоря, это чертовски впечатляет. Ему всего 2 года».

Сколько поясов соберет?

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