🫠 Топурия – самый... странный боец UFC. Фанаты признают его силу, но ненавидят нелепый трэш-ток 😩
Илию Топурию знаете?
Это скорее вопрос к тем, кто очень редко смотрит UFC. Остальные все прекрасно знают. Ближе к сути.
Топурия взошел на олимп славы MMA в феврале 2024-го, быстро разобравшись с легендой UFC Алексом Волкановски в поединке за титул полулегкого веса. О грузино-испанском бойце заговорили все, кто хоть как-то относится к миру единоборств. Уверенный Илия не отставал от Хайфа – сразу же дал понять, что рассчитывает вырубать всех. Главная цель – Ислам Махачев.
В октябре Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя – главного драчуна промоушена с авторитетом непрошибаемого рубаки. А вскоре заявил об уходе из дивизиона и планах драться с чемпионом легкого веса – Махачевым.
Знаете, в чем главная проблема Топурии? Его постоянно обвиняют в копировании образа Конора Макгрегора. И трэш-ток Илии, к сожалению, это полностью подтверждает.
Немного свежих цитат Топурии.
18 мая: «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то он может встать в длинную очередь. Мой переход в полусредний вес к Исламу? Такого плана нет. Сделаю так, как скажут в UFC».
5 июня: «Следующим после Оливейры будет Царукян.
21 июня: «Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане всем на него насрать. Он два слова связать не может».
Ну вы поняли, да?
Ирония в том, что Топурия считается в фанатской среде едва ли не самым интригующим бойцом UFC прямо сейчас, силу и универсальность которого признают все без исключения. Но его репутация трещит по швам после каждого интервью.
Приведем в пример самые популярные комментарии.
💭 «Парень должен беспокоиться о Чарльзе Оливейре, а не об Исламе».
💭 «Лол. Мне кажется, что он пытается имитировать трэш-ток Конора».
💭 «Его карьера настолько похожа на карьеру Конора, что теперь он чертовски близок к тому, чтобы закончить ее поражением дагестанцу».
💭 «Махачев побьет этого парня. А мы посмотрим».
💭 «У него больше подписчиков, чем у тебя. Поэтому ты и умоляешь о поединке с ним».
💭 «Его ждет крах».
💭 «Этот дурак просто противоречит самому себе».
Как вы относитесь к Топурии?