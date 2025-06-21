🫠 Топурия – самый... странный боец UFC. Фанаты признают его силу, но ненавидят нелепый трэш-ток 😩

Илию Топурию знаете?

Это скорее вопрос к тем, кто очень редко смотрит UFC. Остальные все прекрасно знают. Ближе к сути.

Топурия взошел на олимп славы MMA в феврале 2024-го, быстро разобравшись с легендой UFC Алексом Волкановски в поединке за титул полулегкого веса. О грузино-испанском бойце заговорили все, кто хоть как-то относится к миру единоборств. Уверенный Илия не отставал от Хайфа – сразу же дал понять, что рассчитывает вырубать всех. Главная цель – Ислам Махачев.

В октябре Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя – главного драчуна промоушена с авторитетом непрошибаемого рубаки. А вскоре заявил об уходе из дивизиона и планах драться с чемпионом легкого веса – Махачевым.

Знаете, в чем главная проблема Топурии? Его постоянно обвиняют в копировании образа Конора Макгрегора. И трэш-ток Илии, к сожалению, это полностью подтверждает.

Немного свежих цитат Топурии.

18 мая : «Если Махачев захочет подраться, когда я выиграю титул, то он может встать в длинную очередь. Мой переход в полусредний вес к Исламу? Такого плана нет . Сделаю так, как скажут в UFC».

5 июня : «Следующим после Оливейры будет Царукян.

21 июня : «Кому не наплевать на Ислама? Даже в Дагестане всем на него насрать. Он два слова связать не может».

Ну вы поняли, да?

Ирония в том, что Топурия считается в фанатской среде едва ли не самым интригующим бойцом UFC прямо сейчас, силу и универсальность которого признают все без исключения. Но его репутация трещит по швам после каждого интервью.

Приведем в пример самые популярные комментарии.

💭 «Парень должен беспокоиться о Чарльзе Оливейре, а не об Исламе».

💭 «Лол. Мне кажется, что он пытается имитировать трэш-ток Конора».

💭 «Его карьера настолько похожа на карьеру Конора, что теперь он чертовски близок к тому, чтобы закончить ее поражением дагестанцу».

💭 «Махачев побьет этого парня. А мы посмотрим».

💭 «У него больше подписчиков, чем у тебя. Поэтому ты и умоляешь о поединке с ним».

💭 «Его ждет крах».

💭 «Этот дурак просто противоречит самому себе».

Как вы относитесь к Топурии?