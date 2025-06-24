Бывшая хоккеистка порадовала новыми горячими фото: любуемся😍❤️🔥
Микайла Демайтер произвела очередной фурор в социальных сетях, поделившись пикантными фото.
23-летнюю Микайлу называют «самой сексуальной звездой хоккея в мире», хотя с 2019 года ее страсть к главному канадскому хобби угасла. Девушка активно начала вести соцсети, затем подалась в модельный бизнес, а потом завела аккаунт на OnlyFans.
Подавляющее большинство школьных красоток с аппетитными формами, после 25-ти зачастую превращаются в булочек.
Если у девушки в 16 уже все выросло очень большим и большим красивым, то вероятнее всего, сама она через десяток лет тоже станет большой.