Бывшая хоккеистка порадовала новыми горячими фото: любуемся😍❤️‍🔥

Микайла Демайтер произвела очередной фурор в социальных сетях, поделившись пикантными фото.

23-летнюю Микайлу называют «самой сексуальной звездой хоккея в мире», хотя с 2019 года ее страсть к главному канадскому хобби угасла. Девушка активно начала вести соцсети, затем подалась в модельный бизнес, а потом завела аккаунт на OnlyFans.