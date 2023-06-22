Гимнастка Оливия Данн продолжает завоевывать социальные сети, на этот раз с помощью фотосессии для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Талантливая спортсменка поделилась со своими подписчиками кадрами своей фотосессии в Пуэрто-Рико.

Разумеется, поклонники осыпали 20-летнюю Оливию комплиментами в комментариях.

💭«Барби на пляже».

💭«Какая красота».

💭«Лучше любой модели».

Воплотить съемку в жизнь оказалось для гимнастки непростым делом.

«Мы поехали в Пуэрто-Рико, это было как раз тогда, когда начался спортивный сезон, обычно на съемку уходит шесть дней, но я не могла взять шестидневный отпуск в начале сезона», - рассказала Оливия.

С одобрения своего тренера Данн удалось получить один выходной и отправиться в живописное место. «Я молилась о хорошей погоде, а потом отснялась и вернулась к тренировкам», — вспоминает она.

Данн известна не только своим спортивным мастерством, девушка является самой высокооплачиваемой спортсменкой Национальной ассоциации студенческого спорта, с впечатляющим доходом в 3,4 миллиона долларов.