🎤🏃 Рэпер Stormzy уже год активно занимается бегом. Он уверяет, что его никто не может обогнать. Усэйн Болт отреагировал в соцсетях
Британский рэпер Stormzy уже целый год активно участвует в спринтерских гонках.
Музыкант заявил в соцсетях, что его никто не может обогнать.
«Многие люди пишут мне, что хотят посоревноваться. Я не грублю, но, пожалуйста, найдите время и перешлите все запросы @tjossai, потому что я обогнал много людей в течение последних 12 месяцев.
Кроме того, прежде чем ты напишешь мне, пожалуйста, я прошу тебя, просто пойди и проверь свои колени, лодыжки, подколенные сухожилия, мениск и все такое, пожалуйста, чувак, просто убедись, что все в порядке, потому что на этих улицах действительно опасно, чувак, серьезно», - заявил рэпер.
Stormzy даже удалось заинтересовать самого быстрого человека в мире - Усэйна Болта.
Я сделал это для тебя, мой GOAT», - написал рэпер.
«Пятая категория шторма, не играй с молниями», - ответил бегун.
Кстати, если вы не в курсе, Stormzy - фанат «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то, что он из Лондона.
Удивительные люди эти рэперы, не так ли?
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