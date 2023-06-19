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🎤🏃 Рэпер Stormzy уже год активно занимается бегом. Он уверяет, что его никто не может обогнать. Усэйн Болт отреагировал в соцсетях

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Британский рэпер Stormzy уже целый год активно участвует в спринтерских гонках.

Музыкант заявил в соцсетях, что его никто не может обогнать.

«Многие люди пишут мне, что хотят посоревноваться. Я не грублю, но, пожалуйста, найдите время и перешлите все запросы @tjossai, потому что я обогнал много людей в течение последних 12 месяцев.

Кроме того, прежде чем ты напишешь мне, пожалуйста, я прошу тебя, просто пойди и проверь свои колени, лодыжки, подколенные сухожилия, мениск и все такое, пожалуйста, чувак, просто убедись, что все в порядке, потому что на этих улицах действительно опасно, чувак, серьезно», - заявил рэпер.

Image Credit: Instagram/@stormzy

Stormzy даже удалось заинтересовать самого быстрого человека в мире - Усэйна Болта.

Я сделал это для тебя, мой GOAT», - написал рэпер.

«Пятая категория шторма, не играй с молниями», - ответил бегун.

Image Credit: Instagram/@stormzy

Кстати, если вы не в курсе, Stormzy - фанат «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то, что он из Лондона.

Удивительные люди эти рэперы, не так ли?

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