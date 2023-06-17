Вероятно, что вы уже слышали о серьезных проблемах Конора Макгрегора с законом.

Если нет, то вкратце: Ирландца обвиняют в изнасиловании во время финального матча НБА.

Предполагаемая жертва сообщает, что это произошло на стадионе в туалете, куда ее затащила охрана бойца, разделив девушку с подругой. Она заявила, что телохранители Конора действовали совместно с охраной арены «Майами».

Макгрегор же, по ее словам, прятался в кабинке туалета, выйдя, когда девушку заперли в помещении.

Похоже, что все эти слова уже потеряли свой вес. Смотрите, почему.

Да, появилось видео, на котором четко видно, что происходит. Никто никого не разделял, а Конор ведет девушку за руку, что уже полностью противоречит ее словам.

Реакция соцсетей.

💭 «Это уничтожает всю историю. Она сказала, что охрана «Хит» затащила ее в ванную комнату, и он уже был там. Первая часть была ложью, поэтому не могу доверять ни одному слову. Похоже на попытку украсть денег».

💭 «Женщины, которые так лгут, должны оказаться в тюрьме».

💭 «Не знаю, хорошо это или плохо для него. Ее история теперь не складывается: ты охотно идешь в ванную с мужчиной, к чему, по твоему мнению? Мыть руки вместе? Но опять же, в ее пользу она могла сопротивляться внутри, и никто этого не узнает».

💭 «Надеюсь, она попадет в тюрьму».

💭 «Серьезно? Она весит 250 кило, и это даже не охрана «Майами». В тюрьму эту цыпочку».

💭 «Безумная ложь, чтобы урвать бабла».

💭 «Эта женщина выглядит так, будто Халк вернулся. Она определенно это выдумала, и ей грозит тюремное заключение...»