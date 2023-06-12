Sportsdaily
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🤯🤯🤯 Пранк-канал сообщил, что порноактриса Мория Миллс отправила 54 735 сообщений за три дня звезде НБА Зайону Уильямсону!!! Недавно она узнала, что у него будет ребенок от другой женщины

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Доказательств нет, но почему-то все поверили.

Конфликт звезды НБА Зайона Уильямсона и порноактрисы Мории Миллс вышел на новый уровень.

Популярный в соцсетях сатирический канал «Buttcrack Sports» выяснил, что девушка отправила баскетболисту за последние три дня 54 735 сообщений! В статье даже пошутили, что их общение более одностороннее, чем у США с инопланетянами.

Сразу отметим, что никаких доказательств предоставлено не было, поэтому есть вероятность, будто это все шутка. И, тем не менее, пост собрал больше 4 млн просмотров - шалость точно удалась.

Конфликт Уильямсона и Миллс начался с того, как девушка узнала, что у баскетболиста появится ребенок от другой женщины.

1 комментарий

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Артём Ларсон
в мире животных
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