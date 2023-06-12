Возможно, что это будущая миссия GTA VI.

Этой ночью прошел очередной выставочный бой легендарного Флойда Мейвезера-младшего, который он точно не скоро забудет.

Непобежденный американский боксер дрался с внуком легендарного гангстера Джона Готти, которого зовут Джон Готти III.

Это был уже третий бой Готти – первые два он выиграл.

Поединок состоялся во Флориде (США). Мейвезер уверенно начал и полностью контролировал ход боя, регулярно попадая в соперника. Но в шестом раунде судья Кенни Бейлисс, устав от пассивных действий Джона, остановил поединок, что вывело последнего из себя.

Готти вспомнил, что в боксе нужно драться и начал преследовать Мейвезера. Это привело к тому, что уже через минуту в ринге оказалось почти 50 человек, представляющих команды боксеров.

Оставим еще один ракурс. Очаги ярости происходили даже в зале.

И в подтрибунном помещении.

В итоге арена была взята под контроль полиции, которая угрожала предъявить обвинение любому, кто немедленно ее не покинет.

💭 «Мейвезер не суетился, он влепил ему с левой и сотряс».

💭 «Все еще довольно забавно, что Флойд не может нокаутировать ни одного из этих бомжей, с которыми сражается».

💭 «Это абсолютный хаос, Боже мой».

💭 «Очередной день и снова легкая победа Флойда. Его даже 50 парней не могут остановить, ха-ха-ха».

Говорят, что они ругаются до сих пор...