🔥🔥🔥 Полный треш во Флориде. Мейвезер избивал шесть раундов внука легендарного гангстера, и судья остановил бой. Через минуту на ринге было 50 человек
Возможно, что это будущая миссия GTA VI.
Этой ночью прошел очередной выставочный бой легендарного Флойда Мейвезера-младшего, который он точно не скоро забудет.
Непобежденный американский боксер дрался с внуком легендарного гангстера Джона Готти, которого зовут Джон Готти III.
Это был уже третий бой Готти – первые два он выиграл.
Поединок состоялся во Флориде (США). Мейвезер уверенно начал и полностью контролировал ход боя, регулярно попадая в соперника. Но в шестом раунде судья Кенни Бейлисс, устав от пассивных действий Джона, остановил поединок, что вывело последнего из себя.
Готти вспомнил, что в боксе нужно драться и начал преследовать Мейвезера. Это привело к тому, что уже через минуту в ринге оказалось почти 50 человек, представляющих команды боксеров.
Оставим еще один ракурс. Очаги ярости происходили даже в зале.
И в подтрибунном помещении.
В итоге арена была взята под контроль полиции, которая угрожала предъявить обвинение любому, кто немедленно ее не покинет.
💭 «Мейвезер не суетился, он влепил ему с левой и сотряс».
💭 «Все еще довольно забавно, что Флойд не может нокаутировать ни одного из этих бомжей, с которыми сражается».
💭 «Это абсолютный хаос, Боже мой».
💭 «Очередной день и снова легкая победа Флойда. Его даже 50 парней не могут остановить, ха-ха-ха».
Говорят, что они ругаются до сих пор...
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