Перебор.

Легенда UFC Конор Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит» во время четвертой игры финальной серии НБА.

Ирландец присутствовал на матче в качестве гостя, а бой, что очевидно, был постановочным.

Тем не менее, нельзя сказать, что удар был наигранным. А потом еще один...

В соцсетях оперативно принялись к обсуждению случившегося.

💭 «Я думаю, что талисман упал так же, как «Хит»! Я хочу вернуть обратно свои деньги».

💭 «Зная Конора, думаю, что это даже не было прописано по сценарию».

💭 «Первая победа Конора за 5 лет».

💭 «Отличный матч для Конора».

💭 «Вся карьера этого маскота прошла мимо его глаз».

Затем Макгрегор воспользовался возможностью, чтобы продвинуть свой новый спрей на растительной основе «Tidl».

34-летний ирландец распылил его на лице своей жертвы, пока того уносили.

Проблема в том, что маскоту в итоге потребовалась помощь врачей. Ему дали обезболивающее и проверили на сотрясение, а потом отправили домой.