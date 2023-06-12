💥🥊 «Первая победа Конора за 5 лет». Макгрегор вырубил маскота «Майами Хит» в финале НБА. Все думали, что это шоу, но пострадавшему понадобилась помощь врачей 😱
Перебор.
Легенда UFC Конор Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит» во время четвертой игры финальной серии НБА.
Ирландец присутствовал на матче в качестве гостя, а бой, что очевидно, был постановочным.
Тем не менее, нельзя сказать, что удар был наигранным. А потом еще один...
В соцсетях оперативно принялись к обсуждению случившегося.
💭 «Я думаю, что талисман упал так же, как «Хит»! Я хочу вернуть обратно свои деньги».
💭 «Зная Конора, думаю, что это даже не было прописано по сценарию».
💭 «Первая победа Конора за 5 лет».
💭 «Отличный матч для Конора».
💭 «Вся карьера этого маскота прошла мимо его глаз».
Затем Макгрегор воспользовался возможностью, чтобы продвинуть свой новый спрей на растительной основе «Tidl».
34-летний ирландец распылил его на лице своей жертвы, пока того уносили.
Проблема в том, что маскоту в итоге потребовалась помощь врачей. Ему дали обезболивающее и проверили на сотрясение, а потом отправили домой.
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