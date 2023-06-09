Легенда НБА Шакил О'Нил признался, что есть только один случай, когда он может отказаться сфотографироваться с фанатом или дать автограф.

В мире не так много более узнаваемых спортсменов, чем Шак. Именно поэтому он остается одной из самых востребованных фигур среди фанатов.

Действительно, Шак признался, что он может отказать в фото только, если его застанут во время еды.

«Когда я ем, но я никогда не откажу ребенку, даже в этом случае. У нас, знаменитостей, есть небольшая ниша, в которой люди знают и любят нас. Они хотят нас видеть, верно? Поэтому я поражен, когда не играя 12 лет, дети все еще узнают меня.

И опять же, тебе ничего не стоит, чтобы быть милым. Если ты добр ко мне, то и я буду добр к тебе. Если я когда-нибудь буду не в настроении или не захочу, чтобы меня беспокоили, то просто не выйду из дома. Включу телевизор.

Так что всякий раз, когда человек подходит ко мне, будучи вежливым - я отвечу тем же», - заявил О′Нил.