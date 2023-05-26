Григор Димитров обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэна в 1/8 финала и австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира ATP в Женеве и вышел в полуфинал и сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. Обе победы теннисист посвятил своей второй половинке актрисе Мадалине Генеа.

Бывший третий номер мирового рейтинга написал на камере: «Amore» и «Mad + C», что означает Мадалина и ее дочь Шарлотта. Девушка получила послание и отреагировала в социальных сетях: «Мы так гордимся тобой! Mad+C».

Мы уверены, что поддержка такой красотки, как Мадалина и дальше будет приносить Григору удачу, хотя главный трофей он уже завоевал!