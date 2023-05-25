32 комментария

Ракета российского фигурного катания Александра Трусова решила взорвать медиапространство, устроив пламенную фотосессию.

18-летняя уроженка Рязани решила подарить поклонникам всю свою фотогеничную страсть. Смотрите сами.

Девушка Бонда? Как бы вы назвали образ Саши?

Источник - соцсети Трусовой