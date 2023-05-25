32 комментария

🔥🔞🔥 Что. Творит. Трусова... Русская ракета устроила самую горячую фотосессию в своем поколении фигуристок
Ракета российского фигурного катания Александра Трусова решила взорвать медиапространство, устроив пламенную фотосессию.
18-летняя уроженка Рязани решила подарить поклонникам всю свою фотогеничную страсть. Смотрите сами.
Девушка Бонда? Как бы вы назвали образ Саши?
Источник - соцсети Трусовой
Хотя формы отличные:)
Это тоже - уметь надо, а не просто в позу встала, загадочное(как она думает) лицо сделала - и всё)
И да - было очень сложно...)))
Какие-то фотки для вКонтакта))