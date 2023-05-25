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🔥🔞🔥 Что. Творит. Трусова... Русская ракета устроила самую горячую фотосессию в своем поколении фигуристок

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Ракета российского фигурного катания Александра Трусова решила взорвать медиапространство, устроив пламенную фотосессию.

18-летняя уроженка Рязани решила подарить поклонникам всю свою фотогеничную страсть. Смотрите сами.

Девушка Бонда? Как бы вы назвали образ Саши?

Источник - соцсети Трусовой

32 комментария

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Plato
Все-таки еще девочка. Нет горящей женственности ни глазах, ни в теле.
Хотя формы отличные:)
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Fellina
Стало страшно 😱😉😂
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Auff
Из молодой девченки лепят женщину-вамп, такой она еще успеет побыть, сейчас ее прелесть в молодости, это и надо обыгрывать
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Марк Власов
По лицу видно, что уроженка Рязани
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Денис Мартин
Это горячая фотосессия? Не буду ничего говорить про ее внешность, тут каждому свое. Но никакого "огня" на фото нет, даже намека на эротику или сексуальность.
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pasmike
Дуреха какая-то получилась
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Петров Максим
Уж простите, а что тут горячего? Даже не очень тепленько я б сказал…
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шерлок холмс
Замечательно ❤️
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mrx483
Туктамышева все равно женственнее смотрится....
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АГОШКИН Алексей
Ответ Михаил Матвеев
Комментарий удален модератором
До девушек Бонда ей очень далеко.
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Rojo Crio
Будто маленькая девочка в мамин гардероб и косметичку залезла.
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Марк Власов
Ответ Михаил Матвеев
Комментарий удален модератором
По лицу Трусова не особо прям располагает к такой реакции. Черты лица простоватые, а к ним еще какая-то тяжелая то ли надменность, то ли глупость
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STAVRsSC
Какая девушка Бонда? Юную провинциалку устроили в бордель. Других ассоциаций нет. Хотя внешность у Трусовой весьма на любителя. Не возбуждает.
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Дандрей
Пусть у Туктика поучится, как это делается)))
Это тоже - уметь надо, а не просто в позу встала, загадочное(как она думает) лицо сделала - и всё)
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Дандрей
Было очень сложно, но....
И да - было очень сложно...)))
Какие-то фотки для вКонтакта))
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postblueink
Ответ Михаил Матвеев
Комментарий удален модератором
мне кажется, это правильная реакция, глядя на девочку 18 лет по паспорту и 16 лет по лицу, нет?
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Kovka Gnutik
Очень стильно! Молодец. И ей идёт.
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Александр Кудрявцев
Ответ MikhaL
С такими фото теперь даже в Мурзилку и Пионерскую Правду не возьмут.
👍👍👍😁😁😁
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Bahmut
Что здесь горячего? У нее на катке одежды меньше чем на этих фото. Эротики нет даже близко, а вот вульгарности хоть отбавляй.
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Дмитрий Джи
Ответ Rojo Crio
Будто маленькая девочка в мамин гардероб и косметичку залезла.
прям в точку!
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Michael Boldyrev
тот случай, когда сделали кучу снимков, что бы отсортировать, выбрать лучшее... но сортировать не стали. "И так сойдет!" (с)
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Александр Кудрявцев
Ответ pasmike
Дуреха какая-то получилась
Это ещё мягко сказано
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Александр Кудрявцев
Ответ Петров Максим
Уж простите, а что тут горячего? Даже не очень тепленько я б сказал…
И ещё мягко говоря сказано
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DeGrig
Эксплуатирует образ "вамп".
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juneed
Не в обиду будет сказано героине поста, но подобные образы ей не идут. Мне она нравится в более мягком образе, а мой выбор №1 - Косторная.
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