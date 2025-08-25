🎥 Звезд прокатили по трассе «Ф-1»! Кто кричал громче всех – Иан Райт, Фелисити Джонс или Тони Хоук? 😁

У «Формулы-1» есть программа Pirelli Hot Laps, в рамках которой звезды получают возможность в компании пилотов прокатиться по гоночной трассе. Живые эмоции именитых пассажиров, разумеется, запечатлены на камеру.

Официальный аккаунт «Ф-1» поделился подборкой самых ярких эпизодов таких поездок. Главными героями ролика стали: британский комик Майкл МакИнтайр, певиц Lola Young, актриса Фелисити Джонс, американский скейтбордист Тони Хоук и легенда лондонского «Арсенала» Иан Райт.

Осторожно, в ролике много криков – неудивительно, машина разгонялась до 190 миль в час:

Обеспеченные поклонники «Формулы-1» и острых ощущений тоже могут организовать себе такую экскурсию по гоночной трассе – разумеется, за солидную сумму.

Признавайтесь, захотелось?