🎥 Звезд прокатили по трассе «Ф-1»! Кто кричал громче всех – Иан Райт, Фелисити Джонс или Тони Хоук? 😁
У «Формулы-1» есть программа Pirelli Hot Laps, в рамках которой звезды получают возможность в компании пилотов прокатиться по гоночной трассе. Живые эмоции именитых пассажиров, разумеется, запечатлены на камеру.
Официальный аккаунт «Ф-1» поделился подборкой самых ярких эпизодов таких поездок. Главными героями ролика стали: британский комик Майкл МакИнтайр, певиц Lola Young, актриса Фелисити Джонс, американский скейтбордист Тони Хоук и легенда лондонского «Арсенала» Иан Райт.
Осторожно, в ролике много криков – неудивительно, машина разгонялась до 190 миль в час:
Обеспеченные поклонники «Формулы-1» и острых ощущений тоже могут организовать себе такую экскурсию по гоночной трассе – разумеется, за солидную сумму.
Признавайтесь, захотелось?
Олсо, написано 190 миль в час (mph), но спортс такой спортс...
Олсо олсо, чёт я немного не верю в 190 миль, это 300 км/ч, что как будто дохрена