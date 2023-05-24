Теннисистка Виктория Азаренко была замечена в футболке Килиана Мбаппе во время одной из тренировок на грунтовых кортах Ролан Гаррос перед Открытым чемпионатом Франции 2023 года.

Азаренко уже много лет является футбольной болельщицей и много раз выражала свое восхищение Килианом Мбаппе.

Ранее Виктория была замечена в футболке «ПСЖ» перед матчами на Открытом чемпионате Австралии, а также время тренировки в Индиан-Уэллсе.