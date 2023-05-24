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Виктория Азаренко появилась в футболке Килиана Мбаппе на тренировке Открытого чемпионата Франции

Виктория Азаренко Виктория Азаренко
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Теннисистка Виктория Азаренко была замечена в футболке Килиана Мбаппе во время одной из тренировок на грунтовых кортах Ролан Гаррос перед Открытым чемпионатом Франции 2023 года.

Азаренко уже много лет является футбольной болельщицей и много раз выражала свое восхищение Килианом Мбаппе.

Ранее Виктория была замечена в футболке «ПСЖ» перед матчами на Открытом чемпионате Австралии, а также время тренировки в Индиан-Уэллсе.

3 комментария

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Александр Склянов
На ней бы хоккейное джерси Лукашенко лучше ба смотрелось)))
+14
-1
+13
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Игорь Васильев
А ей не хотят как Потаповой, предъявить за футболку?
+6
-1
+5
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Cheh21
Все просто -сын занимается футболои и топит за ПСЖ))Она его так поддержала как я понял
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