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🎥Флойд Мейвезер похвастался внушительной коллекцией дорогих автомобилей 🏎

Флойд Мейвезер-младший Флойд Мейвезер-младший
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер продемонстрировал свою коллекцию автомобилей.

В видео боксер проводит экскурсию по своему гаражу, перечисляя различные транспортные средства, которыми он владеет. В коллекции автомобили на любой вкус, от Bentley до McLaren, и Мейвезер шутит, что пытается решить, какую машину взять.

«В этом конкретном доме 17 автомобилей в гараже на 30 автомобилей. Два других гаража вмещают по 5 автомобилей в каждом», – рассказывает Мейвезер в социальных сетях.

«Я не знаю, какую выбрать сегодня вечером. У меня так много вариантов, но все они черные, всегда лучше в черном».

«У нас есть Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce –  есть выбор. Оригинальный McLaren, Aventador, Bentley – разные игрушки».

Мейвезер ушел с ринга, но все еще участвует в показательных матчах и остается непобежденным.

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