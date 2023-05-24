Флойд Мейвезер продемонстрировал свою коллекцию автомобилей.

В видео боксер проводит экскурсию по своему гаражу, перечисляя различные транспортные средства, которыми он владеет. В коллекции автомобили на любой вкус, от Bentley до McLaren, и Мейвезер шутит, что пытается решить, какую машину взять.

«В этом конкретном доме 17 автомобилей в гараже на 30 автомобилей. Два других гаража вмещают по 5 автомобилей в каждом», – рассказывает Мейвезер в социальных сетях.

«Я не знаю, какую выбрать сегодня вечером. У меня так много вариантов, но все они черные, всегда лучше в черном».

«У нас есть Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce – есть выбор. Оригинальный McLaren, Aventador, Bentley – разные игрушки».

Мейвезер ушел с ринга, но все еще участвует в показательных матчах и остается непобежденным.