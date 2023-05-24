Полный разгром.

Несмотря на разгромное поражение «Лейкерс» в плей-офф НБА, Леброн Джеймс нашел в себе силы отметить впечатляющую игру лидера «Денвера» Николы Йокича.

Джеймс сказал:

«Никого не впечатляет его статистика, но я не думаю, что многие люди понимают, какой у него баскетбольный IQ... или, может быть, об этом не говорят, потому что люди этого просто не понимают. Но я признаю, что он особенный».

Напомним, что в заключительном матче серии с «Лейкерс» Йокич набрал 30 очков, сделал 14 подборов, отдал 13 передач и оформил 3 блок-шота.

«Денвер» выиграл серию 4-0 и вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Майами» - «Бостон».