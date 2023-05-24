Sportsdaily
Блог

🫡 «Я признаю, что он особенный». Леброн Джеймс восхитился игровым IQ Николы Йокича

Клубы Клубы
Никола Йокич Никола Йокич
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Денвер Денвер
Лейкерс Лейкерс
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Полный разгром.

Несмотря на разгромное поражение «Лейкерс» в плей-офф НБА, Леброн Джеймс нашел в себе силы отметить впечатляющую игру лидера «Денвера» Николы Йокича.

Джеймс сказал:

«Никого не впечатляет его статистика, но я не думаю, что многие люди понимают, какой у него баскетбольный IQ... или, может быть, об этом не говорят, потому что люди этого просто не понимают. Но я признаю, что он особенный».

LeBron James Praised Everyone But Nikola Jokic?”: Lakers Star's Clear Omission Of Nuggets MVP Has NBA Twitter Fuming - The SportsRush

Напомним, что в заключительном матче серии с «Лейкерс» Йокич набрал 30 очков, сделал 14 подборов, отдал 13 передач и оформил 3 блок-шота.

«Денвер» выиграл серию 4-0 и вышел в финал, где сыграет с победителем пары «Майами» - «Бостон».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Его статистику походу только Марк Джексон не понимает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
Йокич в сегодняшней НБА уникален тем, что он 3 в 1: интеллект и видение площадки разыгрывающего, мощь и габариты центрового и количество набираемых очков скорера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий