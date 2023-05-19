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«Надорвал поясницу, когда поднимал ребенка, очень большого ребенка»: дочь Уэйна Гретцки травмировала своего мужа-гольфиста😱🔥🔞

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Уже идет на поправку.

Паулина, появившаяся на свет в конце 1988 года в Лос-Анджелесе, всю свою молодость провела в Нью-Йорке, где ее отец выступал за местных «Рейнджерс» и не редко брал дочь на интервью и пресс-конференции.

Паулина и ее отец Уэйн Гретцки. Фото личный архив Паулины Гретцки

Выбрав для себя карьеру модели, Паулина вскоре появилась на обложках таких журналов, как Maxim, Sports Illustrated, Golf Digest и Flare.

А в 2006 году попробовала себя в роли поп-певицы, записав свой первый музыкальный сингл Collecting Dust.

В августе 2013 года, всего лишь спустя семь месяцев после их первого свидания, один из лучших гольфистов современности Дастин Джонсон сделал предложение Паулине, а она сказала да.

Паулина Гретцки и Дастин Джонсон. Фото Getty Images

В январе 2015 года у них родился первенец — сын Тейтум, а спустя два года на свет появился их второй сын — Ривер.

23 апреля 2022 года, спустя десять лет после их первого свидания, пара поженилась на ферме Блэкберри в штате Теннесси. Разработанный дизайнером Верой Вонг полупрозрачный наряд Паулины был вышит 100 000 кристаллов от Swarowski и стоил свыше 200 тысяч долларов.

Паулина Гретцки с мужем Дастином Джонсоном. Фото личный архив Паулины Гретцки

Дастин Джонсон продолжает карьеру профессионального гольфиста, но недавно был вынужден пропустить турнир в Саудовской Аравии - сначала он скрывал характер травмы, но затем признался журналистам, что поясницу он надорвал в собственной спальне.

4 комментария

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Gringo85
На пляже как мячики, на свадьбе как блинчики.
+13
0
+13
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Ronaldo187
Ответ Gringo85
На пляже как мячики, на свадьбе как блинчики.
Во истину, внимание к мелочам одно из твоих сильных личностных качеств.
+7
0
+7
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Максим Фомин
пропустил турнир который был в начале февраля...очень оперативные новости ничего не скажешь)))
0
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