Уже идет на поправку.

Паулина, появившаяся на свет в конце 1988 года в Лос-Анджелесе, всю свою молодость провела в Нью-Йорке, где ее отец выступал за местных «Рейнджерс» и не редко брал дочь на интервью и пресс-конференции.

Выбрав для себя карьеру модели, Паулина вскоре появилась на обложках таких журналов, как Maxim, Sports Illustrated, Golf Digest и Flare.

А в 2006 году попробовала себя в роли поп-певицы, записав свой первый музыкальный сингл Collecting Dust.

В августе 2013 года, всего лишь спустя семь месяцев после их первого свидания, один из лучших гольфистов современности Дастин Джонсон сделал предложение Паулине, а она сказала да.

В январе 2015 года у них родился первенец — сын Тейтум, а спустя два года на свет появился их второй сын — Ривер.

23 апреля 2022 года, спустя десять лет после их первого свидания, пара поженилась на ферме Блэкберри в штате Теннесси. Разработанный дизайнером Верой Вонг полупрозрачный наряд Паулины был вышит 100 000 кристаллов от Swarowski и стоил свыше 200 тысяч долларов.

Дастин Джонсон продолжает карьеру профессионального гольфиста, но недавно был вынужден пропустить турнир в Саудовской Аравии - сначала он скрывал характер травмы, но затем признался журналистам, что поясницу он надорвал в собственной спальне.