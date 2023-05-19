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Винус Уильямс рассказала о лучшем совете, который ей дала сестра Серена

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Винус Уильямс недавно рассказала о лучших советах, которые она получила, в том числе от сестры Серены.

Винус проиграла в первых раундах Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2021 году и пропустила следующие четыре турнира Большого шлема. Она вернулась, чтобы сделать сыграть рекордный 90-й матч на турнире Большого шлема на Открытом чемпионате США 2022 года, который также стал последним турниром ее сестры Серены.

Винус было непросто вернуться в форму в 2021 году, когда она вылетела из топ-100.

Недавно теннисистка использовала свои истории в социальных сетях, чтобы пообщаться с поклонниками и откровенно отвечала на вопросы о своей жизни, семье и теннисе.

«Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, это неправда». Так говорит моя мама. «Раз ты должна быть там, так почему бы не посоревноваться?» Это Серена. И от Лин: «Обновись, не опаздывай» - лучшие советы мне дали мама и сестры», - поделилась Винус.

1 комментарий

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Элтай Шахмаров
у них же вроде папа главный советчик
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