Женя Медведева поделилась своей детской фотографией на льду и покорила сердца фанатов
Евгения Медведева поделилась своей детской фотографией, а заодно рассказала о серии документальных фильмов «100 лет московскому спорту» Сергея Минаева:
«Сколько себя помню, Москву как город я узнавала через спорт. Ничего удивительного: уже в три года я встала на коньки в школе фигурного катания».
Сердца поклонников фигуристки дрогнули. Они осыпали Женю комплиментами в соцсетях:
💭 «Такая миленькая маленькая Женечка».
💭«Огонь! И ведь не изменилась...»
💭 «Женечка, будущая чемпионка, сразу видно!»
💭 «Боже мой, Женечка, какая прелесть, такая ты тут малыша, такая бусинка! Сама Серьёзность!»
💭 «Какая трудолюбивая малышка! Через тернии к звёздам! Будущая звезда ФК!»
💭 «Первый раз такое фото показали. Какая милая девочка!»
Болельщикам нужно так мало для счастья.
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