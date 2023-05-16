Евгения Медведева поделилась своей детской фотографией, а заодно рассказала о серии документальных фильмов «100 лет московскому спорту» Сергея Минаева:

«Сколько себя помню, Москву как город я узнавала через спорт. Ничего удивительного: уже в три года я встала на коньки в школе фигурного катания».

Сердца поклонников фигуристки дрогнули. Они осыпали Женю комплиментами в соцсетях:

💭 «Такая миленькая маленькая Женечка».

💭«Огонь! И ведь не изменилась...»

💭 «Женечка, будущая чемпионка, сразу видно!»

💭 «Боже мой, Женечка, какая прелесть, такая ты тут малыша, такая бусинка! Сама Серьёзность!»

💭 «Какая трудолюбивая малышка! Через тернии к звёздам! Будущая звезда ФК!»

💭 «Первый раз такое фото показали. Какая милая девочка!»

Болельщикам нужно так мало для счастья.