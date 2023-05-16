Sportsdaily
Блог

Женя Медведева поделилась своей детской фотографией на льду и покорила сердца фанатов

Евгения Медведева Евгения Медведева
Клубы Клубы
Фигурное катание Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась своей детской фотографией, а заодно рассказала о серии документальных фильмов «100 лет московскому спорту» Сергея Минаева:

«Сколько себя помню, Москву как город я узнавала через спорт. Ничего удивительного: уже в три года я встала на коньки в школе фигурного катания».

Сердца поклонников фигуристки дрогнули. Они осыпали Женю комплиментами в соцсетях:

💭 «Такая миленькая маленькая Женечка».

💭«Огонь! И ведь не изменилась...»

💭 «Женечка, будущая чемпионка, сразу видно!»

💭 «Боже мой, Женечка, какая прелесть, такая ты тут малыша, такая бусинка! Сама Серьёзность!»

💭 «Какая трудолюбивая малышка! Через тернии к звёздам! Будущая звезда ФК!»

💭 «Первый раз такое фото показали. Какая милая девочка!»

Болельщикам нужно так мало для счастья.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий