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«Он убьет меня». Сильвестр Сталлоне отказался сразиться с Майком Тайсоном, опасаясь за свою жизнь

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Майк Тайсон Майк Тайсон
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Легенда Голливуда Сильвестр Сталлоне отказался сражаться с Майком Тайсоном в кадре, опасаясь за свою жизнь.

Сталлоне прославился, когда сыграл Рокки Бальбоа во франшизе «Рокки», впервые вышедшей на экраны в 1976 году.

Во время съемок фильмов Сталлоне работал с настоящими бойцами, такими как Антонио Карвер и Дольф Лундгрен, но он отказался от возможности поработать с легендарным тяжеловесом Тайсоном.

Тайсон хотел сняться в качестве антагониста Сталлоне в одном из фильмов. Однако актер не был к этому готов:

«Майк хотел драться со мной в фильме, но я подумал, что это плохая идея. Хотя я был уже не так молод, но все-таки слишком молод, чтобы умереть», - рассказывает Сталлоне.

«Я сказал: «Спасибо, но нет». Но он продолжал звонить в офис, хотел быть в фильме, сражаться со мной».

В итоге Сталлоне сказал Тайсону, что он может сыграть эпизодическую роль.

«В конце концов, я уступил и сказал, что он может быть в зале. Внезапно, когда я вышел на ринг, он оказался рядом. Я повернулся и сказал команде: «Убедитесь, что этот сукин сын не на ринге. Если он выйдет, то убьет меня. Этот человек — убийца».

1 комментарий

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Картман
Сталлоне - адекватный. А Майк - увы...
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+2
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