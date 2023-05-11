«Он убьет меня». Сильвестр Сталлоне отказался сразиться с Майком Тайсоном, опасаясь за свою жизнь
Легенда Голливуда Сильвестр Сталлоне отказался сражаться с Майком Тайсоном в кадре, опасаясь за свою жизнь.
Сталлоне прославился, когда сыграл Рокки Бальбоа во франшизе «Рокки», впервые вышедшей на экраны в 1976 году.
Во время съемок фильмов Сталлоне работал с настоящими бойцами, такими как Антонио Карвер и Дольф Лундгрен, но он отказался от возможности поработать с легендарным тяжеловесом Тайсоном.
Тайсон хотел сняться в качестве антагониста Сталлоне в одном из фильмов. Однако актер не был к этому готов:
«Майк хотел драться со мной в фильме, но я подумал, что это плохая идея. Хотя я был уже не так молод, но все-таки слишком молод, чтобы умереть», - рассказывает Сталлоне.
«Я сказал: «Спасибо, но нет». Но он продолжал звонить в офис, хотел быть в фильме, сражаться со мной».
В итоге Сталлоне сказал Тайсону, что он может сыграть эпизодическую роль.
«В конце концов, я уступил и сказал, что он может быть в зале. Внезапно, когда я вышел на ринг, он оказался рядом. Я повернулся и сказал команде: «Убедитесь, что этот сукин сын не на ринге. Если он выйдет, то убьет меня. Этот человек — убийца».
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