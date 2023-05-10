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Карлос Алькарас поздравил баскетбольную команду «Реала» с выходом в финал Евролиги

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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поздравил баскетбольную команду «Реал Мадрид» с выдающейся победой над «Партизаном» в четвертьфинале Евролиги 2023 года.

«Реал Мадрид» и «Партизан» встретились в пятой игре четвертьфинала Евролиги. Ставки были высоки, ведь победитель получает заветное место в «Финале четырех» Евролиги.

Несмотря на то, что белградский «Партизан» выиграл два предыдущих матча, «Реал Мадрид» сумел сравнять счет в серии в Белграде. Команды вернулись в Мадрид на решающий матч. В захватывающей игре «Реал» одержал победу со счетом 98–94, обеспечив себе место в «Финале четырех» Евролиги.

Карлос Алькарас в социальных сетях поздравил баскетбольную команду «Мадрида».

20-летний теннисист является болельщиком Королевского клуба, и эта любовь взаимна.

 

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