Говорят, что этот трюк он выполнил сам.

Звезда Голливуда Том Круз посетил Гран-при Майами в рамках чемпионата Формулы-1.

Актер был приглашен на гонку в качестве гостя «Мерседеса» и был с ними на протяжении всего мероприятия. За это время ему была предоставлена возможность выступить в качестве члена команды пит-стопа, поучаствовав в замене переднего левого колеса.

Правда, он сделал это перед гонкой, когда пит-экипаж тренировался. У Круза все получилось.

Сотни фанатов отреагировали на новую роль актера. Они отметили, что это было лучше, чем попытка Пьера Гасли и Эстебана Окона сделать пит-стоп самостоятельно, где они меняли колесо у автомобиля серии NASCAR.

💭 «Он справился лучше, чем Гасли и Окон».

💭 «Мистер «Миссия невыполнима» делает это снова».

💭 «Есть ли что-то, что Том Круз не может сделать?»

💭 «Это Итан Хант, который может сделать все, что-угодно».

💭 «GOAT в гараже GOAT».