🤩🤩🤩 «Он хоть что-то не умеет?» Том Круз приехал на Формулу-1 и безупречно заменил колесо «Мерседесу». Фанаты в восторге
Говорят, что этот трюк он выполнил сам.
Звезда Голливуда Том Круз посетил Гран-при Майами в рамках чемпионата Формулы-1.
Актер был приглашен на гонку в качестве гостя «Мерседеса» и был с ними на протяжении всего мероприятия. За это время ему была предоставлена возможность выступить в качестве члена команды пит-стопа, поучаствовав в замене переднего левого колеса.
Правда, он сделал это перед гонкой, когда пит-экипаж тренировался. У Круза все получилось.
Сотни фанатов отреагировали на новую роль актера. Они отметили, что это было лучше, чем попытка Пьера Гасли и Эстебана Окона сделать пит-стоп самостоятельно, где они меняли колесо у автомобиля серии NASCAR.
💭 «Он справился лучше, чем Гасли и Окон».
💭 «Мистер «Миссия невыполнима» делает это снова».
💭 «Есть ли что-то, что Том Круз не может сделать?»
💭 «Это Итан Хант, который может сделать все, что-угодно».
💭 «GOAT в гараже GOAT».
Но вообще круто конечно, думаю никто из фанатов ф1 не отказался бы в подобном поучаствовать
Он просто рядом постоял…