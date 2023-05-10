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🤩🤩🤩 «Он хоть что-то не умеет?» Том Круз приехал на Формулу-1 и безупречно заменил колесо «Мерседесу». Фанаты в восторге

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Говорят, что этот трюк он выполнил сам.

Звезда Голливуда Том Круз посетил Гран-при Майами в рамках чемпионата Формулы-1.

Tom Cruise performs a pit stop as a pit crew at the Mercedes garage prior to the 2023 F1 Miami GP (Image via Twitter/@MercedesAMGF1)

Актер был приглашен на гонку в качестве гостя «Мерседеса» и был с ними на протяжении всего мероприятия. За это время ему была предоставлена возможность выступить в качестве члена команды пит-стопа, поучаствовав в замене переднего левого колеса.

Правда, он сделал это перед гонкой, когда пит-экипаж тренировался. У Круза все получилось.

Сотни фанатов отреагировали на новую роль актера. Они отметили, что это было лучше, чем попытка Пьера Гасли и Эстебана Окона сделать пит-стоп самостоятельно, где они меняли колесо у автомобиля серии NASCAR.

💭 «Он справился лучше, чем Гасли и Окон».

💭 «Мистер «Миссия невыполнима» делает это снова».

💭 «Есть ли что-то, что Том Круз не может сделать?»

💭 «Это Итан Хант, который может сделать все, что-угодно».

💭 «GOAT в гараже GOAT».

3 комментария

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Schiaff1no
Невероятно, справился с тем, чтобы покрышку поднять!
Но вообще круто конечно, думаю никто из фанатов ф1 не отказался бы в подобном поучаствовать
+6
0
+6
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dem
Вы серьезно???
Он просто рядом постоял…
+5
0
+5
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Александр Бородин
Вот это Том Круз! Все может! Даже колесо снять! Вау!
0
0
0
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