Собирают миллионы просмотров в TikTok и Youtube.

Сестры Хейли и Ханна Кавиндер родились в семье Тома Кавиндера - баскетболиста второго дивизиона в Nova Southeastern во Флориде.

До недавнего времени они входили в женскую баскетбольную команду штата Фресно, но несколько лет назад карьера в баскетболе чуть не закончилась досрочно.

В 2020 году соревнования отменялись из-за ковида, тогда-то девушки и стали записывать тик-токи с танцами и баскетбольными трюками.

Вскоре их аудитория в соцсетях выросла кратно и девушки устремили свой взор в сторону рестлинга, где они хотят дебютировать в ближайшее время.

Хейли и Ханна завершили баскетбольные карьеры в 22 года.

Сейчас у них контракты с множеством люксовых брендов – от Puma до Victoria's Secret.

В социальных сетях у них 5 миллионов подписчиков, их юрист Даррен Хейтнер недавно сообщил New York Post, что они уже заработали более $1 млн. По оценкам Forbes, сестры Кавиндер заключили сделки на общую сумму $1,7 млн.