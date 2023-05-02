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Сестры-близняшки чуть не завершили карьеру в баскетболе из-за ковида, но быстро нашли себя – в TikTok и рестлинге💪🏻😱🔥

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 Собирают миллионы просмотров в TikTok и Youtube.

Сестры Хейли и Ханна Кавиндер родились в семье Тома Кавиндера - баскетболиста второго дивизиона в Nova Southeastern во Флориде.

Спорт, бизнес и равенство: как сестры-баскетболистки Кавиндер заработали более $1 млн | Forbes Woman

До недавнего времени они входили в женскую баскетбольную команду штата Фресно, но несколько лет назад карьера в баскетболе чуть не закончилась досрочно.

Баскетбол: как студентки близняшки Хейли и Ханна Кавиндер стали миллионерами — фото и видео. Спорт-Экспресс

В 2020 году соревнования отменялись из-за ковида, тогда-то девушки и стали записывать тик-токи с танцами и баскетбольными трюками.

Вскоре их аудитория в соцсетях выросла кратно и девушки устремили свой взор в сторону рестлинга, где они хотят дебютировать в ближайшее время.

Хейли и Ханна завершили баскетбольные карьеры в 22 года.

Сейчас у них контракты с множеством люксовых брендов – от Puma до Victoria's Secret.

В социальных сетях у них 5 миллионов подписчиков, их юрист Даррен Хейтнер недавно сообщил New York Post, что они уже заработали более $1 млн. По оценкам Forbes, сестры Кавиндер заключили сделки на общую сумму $1,7 млн.

2 комментария

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aya
Собственно а зачем девчонкам баскетбол? Молодые стройные фигуры можно монетизировать и без проф спорта))
+2
0
+2
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Blue Monster
Ответ aya
Собственно а зачем девчонкам баскетбол? Молодые стройные фигуры можно монетизировать и без проф спорта))
Потому что нравится например
0
0
0
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