Сестры-близняшки чуть не завершили карьеру в баскетболе из-за ковида, но быстро нашли себя – в TikTok и рестлинге💪🏻😱🔥
Собирают миллионы просмотров в TikTok и Youtube.
Сестры Хейли и Ханна Кавиндер родились в семье Тома Кавиндера - баскетболиста второго дивизиона в Nova Southeastern во Флориде.
До недавнего времени они входили в женскую баскетбольную команду штата Фресно, но несколько лет назад карьера в баскетболе чуть не закончилась досрочно.
В 2020 году соревнования отменялись из-за ковида, тогда-то девушки и стали записывать тик-токи с танцами и баскетбольными трюками.
Вскоре их аудитория в соцсетях выросла кратно и девушки устремили свой взор в сторону рестлинга, где они хотят дебютировать в ближайшее время.
Хейли и Ханна завершили баскетбольные карьеры в 22 года.
Сейчас у них контракты с множеством люксовых брендов – от Puma до Victoria's Secret.
В социальных сетях у них 5 миллионов подписчиков, их юрист Даррен Хейтнер недавно сообщил New York Post, что они уже заработали более $1 млн. По оценкам Forbes, сестры Кавиндер заключили сделки на общую сумму $1,7 млн.
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