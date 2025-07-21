Карлос Алькарас тусуется на Ибице вместе с экс-футболистом «Реала»
Испанский теннисист Карлос Алькарас решил взять паузу после изматывающего Уимблдона, где он уступил в финале Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
В данный момент вторая ракетка мира находится на Ибице, где и был замечен на одной из дискотек в компании бывшего игрока мадридского «Реала» и «Тоттенхэма» Серхио Регилона.
Алькарас снялся с турнира категории ATP-1000 в Торонто, который пройдёт с 26 июля по 7 августа, чтобы отдохнуть и подготовиться к US Open. Турнир серии «Большого шлема» стартует в Нью-Йорке с 24 августа.
Он на Ибице отдыхал после РГ, а сейчас неподалеку от Кадиса. Несложно было ведь проверить, а не со всех дискотек Алькараса писать, что он Ибице.